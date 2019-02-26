«Это крупный и привлекательный рынок»: Opel возвращается в Россию

«Глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана PACE! по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках», — говорится в сообщении компании.

Группа PSA (альянс Peugeot и Citroen, владельцы автобренда Opel) объявляет о возвращении Opel в Россию. «Россия — это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на заявление компании.

За расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович. Он работает в Opel с 1997 года и имеет опыт работы в России и на Украине (с 2005 по 2008 год он возглавлял департамент продаж в российском представительстве GM).



— С учётом запуска бренда Opel на Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса, — говорит исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.



Opel ушел из России в 2015 году, завод General Motors в Санкт-Петербурге, где собирали Opel Astra, был законсервирован. Осенью 2017 года марку продали группе Peugeot Citroen, однако петербургское предприятие осталось в собственности GM.

