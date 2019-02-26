Художники решили расписать логотипами «Сибири» стену высотки у нового ЛДС

Недавно художница Марина Ягода «расписала» дом на улице Немировича-Данченко в цвета ХК «Сибирь» — пока что только в фоторедакторе. Фото instagram.com/marinayagoda

Команда художников вместе с куратором Иваном Ягодой предложила раскрасить одну из высоток Новосибирска в цвета ХК «Сибирь». Как рассказал корреспонденту НГС художник Иван Ягода, раскрасить фасад дома планируется к строительству нового ЛДС, в котором в 2023 году будет проводиться Молодёжный чемпионат мира по хоккею. «План действий намечен, иначе я бы не стал браться. Ещё в ноябре 2018 года мы собрались с художниками, обсудили, что у ХК "Сибирь" нет своего знакового фасада, хотя команда собирает очень много болельщиков. В преддверии строительства нового ЛДС мы подумали, что неплохо было бы обратить на это внимание. Чтобы и ЛДС построился и стрит-арт в городе был», — рассказал корреспонденту НГС художник Иван Ягода.

По его словам, планируется расписать фасад одной из высоток в ЖК «Панорама». Перед этим художникам предстоит обсудить задуманное с худсоветом и договориться с собственниками здания. «Пока с конечным эскизом не определились. Нужно пройти худсовет, провести голосование. Сейчас мы проходим все инстанции, будем утверждать с собственником. Если не эта [высотка], то другая. В принципе у нас есть поддержка от мэрии. <…> Хочется расписать дом на Горской, в ЖК "Панорама". <…> Это как раз будет по пути движения до нового ЛДС. Уже идёт согласование документов, когда всё будет решено — мы приступим к работе», — добавил Иван Ягода. Сейчас на личной странице художника продемонстрировано три эскиза. Каждый из них отличается стилистикой. Какой из вариантов украсит фасад дома, пока не известно.