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usd 65.26
eur 74.09
Город

Художники решили расписать логотипами «Сибири» стену высотки у нового ЛДС

Фасад многоэтажки на Немировича-Данченко хотят украсить символикой новосибирского клуба

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Недавно художница Марина Ягода «расписала» дом на улице Немировича-Данченко в цвета ХК «Сибирь» — пока что только в фоторедакторе. Фото instagram.com/marinayagoda

Фото: Марина Ягода

Команда художников вместе с куратором Иваном Ягодой предложила раскрасить одну из высоток Новосибирска в цвета ХК «Сибирь».

Как рассказал корреспонденту НГС художник Иван Ягода, раскрасить фасад дома планируется к строительству нового ЛДС, в котором в 2023 году будет проводиться Молодёжный чемпионат мира по хоккею. 

«План действий намечен, иначе я бы не стал браться. Ещё в ноябре 2018 года мы собрались с художниками, обсудили, что у ХК "Сибирь" нет своего знакового фасада, хотя команда собирает очень много болельщиков. В преддверии строительства нового ЛДС мы подумали, что неплохо было бы обратить на это внимание. Чтобы и ЛДС построился и стрит-арт в городе был», — рассказал корреспонденту НГС художник Иван Ягода.

По его словам, планируется расписать фасад одной из высоток в ЖК «Панорама». Перед этим художникам предстоит обсудить задуманное с худсоветом и договориться с собственниками здания.

«Пока с конечным эскизом не определились. Нужно пройти худсовет, провести голосование. Сейчас мы проходим все инстанции, будем утверждать с собственником. Если не эта [высотка], то другая. В принципе у нас есть поддержка от мэрии. <…> Хочется расписать дом на Горской, в ЖК "Панорама". <…> Это как раз будет по пути движения до нового ЛДС. Уже идёт согласование документов, когда всё будет решено — мы приступим к работе», — добавил Иван Ягода.

Сейчас на личной странице художника продемонстрировано три эскиза. Каждый из них отличается стилистикой. Какой из вариантов украсит фасад дома, пока не известно.

На прошлой неделе новосибирская художница опубликовала фотоколлажи с серыми стенами на зданиях города — на них она поместила свои граффити.

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Александр Сильченко
Фото Марины Ягоды

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ТЕКСТ

Александр Сильченко

ТЕГИ

иван ягодаграффитиХК Сибирь

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КОММЕНТАРИИ (28)

БОМЖ
26 фев 2019 в 17:05

Прям так и решили? Ищите в госзакупки заложенный бюджет в 20 млн!

Вован
26 фев 2019 в 17:09

Разрисованные высотки реально красиво смотрятся, добавляют городу какой то шарм и особенность...

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Missuri
26 фев 2019 в 17:08

О нееет.. сначала этих спичечных коробков натыкали, не сделав въезд нормально и благоустройство, а теперь ещё эту "красоту" намалюют...

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