Открыл сумку и ахнул: известному мастеру разбили уникальные миниатюры на рейсе до Новосибирска

Миниатюрная роза на срезе человеческого волоса до повреждения (на фото слева) и после





Работы новосибирского микроминиатюриста Владимира Анискина оказались повреждены при перевозке самолётом из Праги — мастер вёз их в Сибирь после зарубежной выставки.







«У меня в 2017 году была выставка в Будапеште, после чего 33 работы были перевезены в Италию, где тоже планировалась выставка, но она не состоялась. И вот надо было вывозить работы из Италии, где они хранились у моей знакомой. <…> Прямых рейсов из Италии в Новосибирск нет, и я побоялся выставку отправлять [без сопровождения]. А тут я был в Праге и попросил знакомую переслать [работы] из Италии в Прагу. В Прагу они пришли почтой, а домой я их уже повёз прямым рейсом самолётом», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Анискин.







У одной из работ при перевозке отклеилась матрёшка — на ней на золотом стержне и волосе крепилась другая (на фото она справа)





Мастер-микроминиатюрист не успел полностью осмотреть выставку после того, как она пришла из Италии в Чехию. Поэтому доказательств, что миниатюры повредили именно при погрузке или разгрузке багажа в аэропорту Праги или Новосибирска, у него нет.





Анискин утверждает, что ранее его работы повреждались именно при перевозке авиарейсами. Миниатюры всегда приходится сдавать в багаж, а от небрежной перевозки не всегда спасают даже наклейки «Осторожно, стекло», заметил мастер.







Владимир Анискин (на фото слева) не только создаёт микроминиатюры своими руками, но и проводит мастер-классы для детей





«Одну самую хрупкую [работу] я вёз в ручной клади, а 32 были в багаже. У одной вылетел светодиод [подсветки] из гнезда. То есть удар был довольно сильный. У многих работ фонарики [подсветки] были погнуты или отвёрнуты. <…> Снесён был стебелёк розы, которая располагалась на срезе волоса. Это работа 2006 года, когда я отрабатывал технологию помещения розы внутрь волоса. <…> А ещё была повреждена матрёшка, к голове которой прикреплён золотой стерженёк с дырочкой, сквозь которую продет волос, на срезе которого располагалось уже маленькая матрёшка. Размером примерно 190 микрон. <…> К счастью, маленькая матрёшка не повредилась», — рассказал Анискин.







Микроминиатюрист заявил, что не планирует предъявлять претензии, поскольку считает это бессмысленной затеей. Минимизировать риски через страхование работ Анискин тоже не может. Его миниатюры, как говорит новосибирский мастер, не берётся страховать ни одна страховая компания.







Работы новосибирского микроминиатюриста Владимира Анискина весной 2018 года побывали в космосе — после возвращения на Землю повреждений на них не было.

