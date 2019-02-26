Прокуратура оштрафовала школу из-за учеников, которых не проверили на туберкулёз

Дети вовремя не поставили пробу Манту, и их отстранили от занятий — это возмутило мать школьников. Сейчас ученики уже вернулись в класс

Новосибирская прокуратура пришла с проверкой в школу № 134 в Кировском районе, в которой дети вовремя не сдали пробу Манту, поэтому их нельзя было допускать до занятий.







Сначала в прокуратуру пожаловалась мать школьников, которых отстранили от занятий в школе № 134 , рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук. Оказалось, что двум ученикам запретили ходить на уроки из-за того, что им не поставили пробу Манту. Причём, по словам помощника прокурора, школа должна была сразу лишить учеников допуска к занятиям, но сделала это поздно.





Помощник прокурора отметила, что дети, у которых есть справка от фтизиатра, подтверждающая отсутствие туберкулёза, допускаются до занятий. Родители же иногда отказываются от проведения диагностики туберкулёза детям, а потом обращаются в прокуратуру из-за того, что их детей отстранили от занятий.







«Необходимо отметить, что туберкулёз входит в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.





Допуск необследованных детей в детскую организацию нарушает конституционные права других детей на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду»,





— сообщила Марина Ящук.







Директор школы № 134 Галина Ерисова рассказала НГС, что срок, когда детям нужно было поставить пробу Манту, действительно был пропущен.







«Они просто находились в школе, они учились, а потом [администрация школы] отстранила их от занятий. Там просто срок был пропущен. Две недели они обучались на дому, а потом пробы поставили», — пояснила директор, заверив, что такое случилось впервые.







Тем не менее, прокуратура выпустила постановление о нарушении, и Роспотребнадзор выписал школе штраф размером в 500 рублей — он уже оплачен, добавила помощник прокурора.







Ранее школу в Заельцовском районе Новосибирска пришлось полностью закрыть на дезинфекцию — из-за «вспышки туберкулёза» среди детей. Выяснилось, что двоих учеников госпитализировали в туберкулёзную больницу, и школу пришлось дезинфицировать.







Также в феврале 2019 года в новосибирском лицее ввели карантин из-за вспышки кори — это заболевание нашли у одного из лицеистов, а ещё шесть учеников были отстранены от учёбы из-за подозрений на корь. После этого в минздраве сообщили, что количество заболевших корью выросло до 48 человек, причём с заболевшими корью контактировали около 700 человек — из них 400 отказываются от прививок.