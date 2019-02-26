Новосибирец снял жизнеутверждающий ролик с депрессивным космонавтом

Человек в скафандре ходит по снежной пустыне, работает на кассе в магазине и ищет смысл жизни

Съемки видео заняли неделю, а на его создание ушло порядка 30 тысяч рублей





Видеооператор из Новосибирска Ава Доценко снял короткометражный фильм «У тебя есть выбор» — героем его картины стал космонавт, который пытается понять, кем он действительно является. В разговоре с корреспондентом НГС Ава Доценко рассказал, что образ космонавта был использован не случайно.





«Главный герой — это обычный человек. Образ космонавта был использован специально для зрителя, чтобы все поняли, кем должен стать этот человек, к чему он должен прийти. Интересно то, что в сюжете он даже начал понимать это, он нашел книгу, которая ему понравилась, смотрел фильм про космос. Естественно, он не понимал, что он космонавт, но ему это нравилось. Он знал, что нужно двигаться в этом направлении, но он сдался и не стал», — рассказал Ава Доценко.





Всем съемочным процессом занимался сам Ава Доценко





Как пояснил автор, идея создания подобного ролика пришла к нему, когда он увидел фото скафандра из синтепона, который сделал новосибирский фотограф Александр Иванец.







«Я в Новосибирске снимаю очень много коммерции, <...> порой не хватает воли творчества, мои друзья уже давно говорят мне, чтобы я снял что-нибудь свое. Я познакомился с фотографом, который сделал скафандр, и тогда точно понял, что нужно снимать. Я давно замечаю, что люди, которые меня окружают, часто бывают расстроены, потому что они не на своём месте, я пытаюсь всем объяснить, что им ничего не мешает найти своё. Я постоянно об этом думал и решил, почему бы не снять такой клип? В плане донесения смысла я доволен работой — я сделал то, что хотел», — рассказал Ава Доценко.





Съемки видео проходили на нескольких локациях Новосибирска, по словам автора, некоторые из них были предоставлены на безвозмездной основе.





«Так как я работаю со многими локациями, я знал, где можно снимать, у меня много знакомых, поэтому у меня получилось договориться. Но на некоторых площадках все равно приходилось что-то платить. Всего на бюджет я потратил 30 тысяч рублей, но если бы пришлось платить за все локации — было бы больше», — пояснил Доценко.





Как рассказал Ава Доценко, текст к видео он написал сам, но у него возникли трудности с подбором диктора. В итоге картину озвучил известный российский актёр дубляжа Сергей Чонишвили.







«Я сам писал текст, мне нужно было его озвучивать. Я много работаю с дикторами для коммерции, около 15 дикторов скинули мне свои видео, но никто не подошёл. Потом я решил поискать дикторов посерьезнее, мне помогли связаться с Чонишвили, а ведь он берется не за каждую работу», — рассказал Ава Доценко.







Идея использовать в видео образ космонавта для новосибирцев не новая — в 2017 году новосибирская группа «Lentos & Дым» выпустила клип на песню «Компас», съёмки проходили в горах Алтая.