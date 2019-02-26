Лечится под конвоем: водителя «девятки» положили в больницу после смертельного ДТП на Троллейной
После столкновения с фурой погибли три пассажира ВАЗа
Водителя «девятки», выжившего после смертельной аварии на Троллейной, госпитализировали в одну из больниц Новосибирска — к нему приставили конвой.
Накануне, 25 февраля, в аварии в Ленинском районе Новосибирска погибли три пассажира ВАЗа, ещё три человека, включая водителя, пострадали.
Помощник прокурора Новосибирска Злата Самсонова сообщила корреспонденту НГС, что после аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
«Водитель ВАЗа задержан в порядке статьи 91 УПК. Сейчас в связи с полученными травмами в результате ДТП он находится в медицинском учреждении под конвоем сотрудников полиции», — рассказала Самсонова.
Пока мера пресечения для водителя ВАЗа не избирается, потому что он находится в больнице с сотрясением головного мозга. Кроме того, следователям известно, что в прошлом году на водителя составляли протокол за превышение скорости.
Авария произошла рано утром в понедельник, 25 февраля, на Троллейной, 85: «девятка» врезалась в припаркованный у края проезжей части контейнеровоз Mercedes.
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Елена Громкова
Фото 54.мвд.рф