Лечится под конвоем: водителя «девятки» положили в больницу после смертельного ДТП на Троллейной

После столкновения с фурой погибли три пассажира ВАЗа

Смертельная авария случилась на Троллейной рано утром 25 февраля





Водителя «девятки», выжившего после смертельной аварии на Троллейной, госпитализировали в одну из больниц Новосибирска — к нему приставили конвой.





Накануне, 25 февраля, в аварии в Ленинском районе Новосибирска погибли три пассажира ВАЗа, ещё три человека, включая водителя, пострадали.





Помощник прокурора Новосибирска Злата Самсонова сообщила корреспонденту НГС, что после аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.





«Водитель ВАЗа задержан в порядке статьи 91 УПК. Сейчас в связи с полученными травмами в результате ДТП он находится в медицинском учреждении под конвоем сотрудников полиции», — рассказала Самсонова.







Пока мера пресечения для водителя ВАЗа не избирается, потому что он находится в больнице с сотрясением головного мозга. Кроме того, следователям известно, что в прошлом году на водителя составляли протокол за превышение скорости.





Авария произошла рано утром в понедельник, 25 февраля, на Троллейной, 85: «девятка» врезалась в припаркованный у края проезжей части контейнеровоз Mercedes.