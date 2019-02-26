Лечится под конвоем: водителя «девятки» положили в больницу после смертельного ДТП на Троллейной

После столкновения с фурой погибли три пассажира ВАЗа

Смертельная авария случилась на Троллейной рано утром 25 февраля
Смертельная авария случилась на Троллейной рано утром 25 февраля


Водителя «девятки», выжившего после смертельной аварии на Троллейной, госпитализировали в одну из больниц Новосибирска — к нему приставили конвой. 


Накануне, 25 февраля, в аварии в Ленинском районе Новосибирска погибли три пассажира ВАЗа, ещё три человека, включая водителя, пострадали. 


Помощник прокурора Новосибирска Злата Самсонова сообщила корреспонденту НГС, что после аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.


«Водитель ВАЗа задержан в порядке статьи 91 УПК. Сейчас в связи с полученными травмами в результате ДТП он находится в медицинском учреждении под конвоем сотрудников полиции», — рассказала Самсонова.


Пока мера пресечения для водителя ВАЗа не избирается, потому что он находится в больнице с сотрясением головного мозга. Кроме того, следователям известно, что в прошлом году на водителя составляли протокол за превышение скорости.


Авария произошла рано утром в понедельник, 25 февраля, на Троллейной, 85: «девятка» врезалась в припаркованный у края проезжей части контейнеровоз Mercedes.

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