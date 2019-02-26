«Совсем простых заданий нет»: новосибирцы сдали ЕГЭ за своих детей

В акции зарегистрировались 24 участника, ещё несколько пришли без записи





В Новосибирске прошла необычная акция — родители школьников, а также чиновники, актёры и другие известные новосибирцы написали ЕГЭ по русскому языку по всем правилам.





Акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проводят по всей стране — в Новосибирске она прошла на базе гимназии № 1 . На неё записались 24 человека, среди них — краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, дирижёр Новосибирской филармонии Игорь Чуваев, заместитель министра образования Ирина Мануйлова и другие.





Задания распечатывают прямо в аудитории — на глазах участников ЕГЭ





Перед входом участников проверили металлодетектером





Пускали в аудиторию по пропускам — телефоны запретили приносить даже журналистам





«ЕГЭ для родителей сдаётся не для того, чтобы получить объективную оценку. Мы не пишем его три часа — он будет проходить в течение 40 минут и будет небольшое количество заданий, которые будут предложены как образец. <...> Для того, чтобы показать всем желающим, особенно тем, кто по-прежнему с недоверием относится к ЕГЭ, проводится уже на протяжении ряда лет вот такое ЕГЭ для родителей. <...> Они могут прийти, поучаствовать и изнутри посмотреть, как проходит эта процедура. Нам очень важно, чтобы любой желающий увидел, каким образом происходит распечатывание материалов. <...> Работа по окончанию уже выполнения сканируется непосредственно в самой аудитории и передаётся в центр. Мне кажется, сегодня это процедура стала настолько открытой и прозрачной, когда что-то изменить в результаты ЕГЭ и внести какие-то поправки физически невозможно», — объяснила Ирина Мануйлова суть акции.







Родителей заставили заполнять бланки точно так же, как на настоящем экзамене





Участники сдали ЕГЭ по всем правилам: им запретили брать с собой личные вещи и телефоны — только паспорт и гелевую ручку, перед входом обыскали металлодетектором, рассадили по одному — всё как на настоящем экзамене. Единственное отличие — ЕГЭ для родителей сделали сокращённым.





Родители написали сокращённую версию основного экзамена — по русскому языку





По новым правилам все задания печатают прямо в аудитории — так власти надеются избежать подтасовок. У организаторов ушло около 20 минут, чтобы объяснить правила сдачи экзамена, распечатать бланки и показать, как их заполнять. Сам экзамен участники написали примерно за 40 минут. Результаты обещали прислать в течение недели на электронную почту.





На решение заданий у участников ушло около 40 минут — на настоящем экзамене дают три часа





«Задания были решаемы, были задания средней сложности — совсем простых не было. Было очень сложным, на мой взгляд, задание про переменные гласные безударные <...> — рассказал один из участников акции, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. — Самое страшное — я когда сделал сочинение (это, на мой взгляд, было великолепно), написал сочинение [большое], а когда начал переписывать [на бланк] — была команда: "Всё, до свидания, время закончилось". И ребятам, которые будут писать: следите за своим временем, потому что вы можете написать прекрасную поэму, но если вы не успеете её переписать, она не засчитывается».





Среди участников оказались знакомые многим лица — например, краевед Константин Голодяев...





... и дирижёр Новосибирской филармонии Игорь Чуваев





«Много было неожиданного, — поделился Игорь Чуваев, дирижёр Новосибирской филармонии. — Я ещё работаю в театральном институте, и я всегда являюсь экзаменатором последние 25 лет, а тут я был в роли студента. Конечно, было волнительно, потому что довольно сложные задания, и я почувствовал себя студентом или учеником, который должен обладать большим объёмом знаний. Это, конечно, был очень интересный опыт».





Среди участников были актёры «Красного факела», «Глобуса» и работники филармонии





Настоящий экзамен по русскому языку в основном этапе пройдёт 3 июня. В Новосибирске откроют 85 пунктов сдачи ЕГЭ — каждый оборудуют металлодетекторами и онлайн-видеокамерами.