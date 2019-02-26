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«Совсем простых заданий нет»: новосибирцы сдали ЕГЭ за своих детей

Необычный эксперимент провели в гимназии № 1

В акции зарегистрировались 24 участника, ещё несколько пришли без записи 
В акции зарегистрировались 24 участника, ещё несколько пришли без записи 


В Новосибирске прошла необычная акция — родители школьников, а также чиновники, актёры и другие известные новосибирцы написали ЕГЭ по русскому языку по всем правилам. 


Акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проводят по всей стране — в Новосибирске она прошла на базе гимназии № 1. На неё записались 24 человека, среди них — краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, дирижёр Новосибирской филармонии Игорь Чуваев, заместитель министра образования Ирина Мануйлова и другие. 


Задания распечатывают прямо в аудитории — на глазах участников ЕГЭ
Задания распечатывают прямо в аудитории — на глазах участников ЕГЭ


Перед входом участников проверили металлодетектером 
Перед входом участников проверили металлодетектером 


Пускали в аудиторию по пропускам — телефоны запретили приносить даже журналистам
Пускали в аудиторию по пропускам — телефоны запретили приносить даже журналистам


«ЕГЭ для родителей сдаётся не для того, чтобы получить объективную оценку. Мы не пишем его три часа — он будет проходить в течение 40 минут и будет небольшое количество заданий, которые будут предложены как образец. <...> Для того, чтобы показать всем желающим, особенно тем, кто по-прежнему с недоверием относится к ЕГЭ, проводится уже на протяжении ряда лет вот такое ЕГЭ для родителей. <...> Они могут прийти, поучаствовать и изнутри посмотреть, как проходит эта процедура. Нам очень важно, чтобы любой желающий увидел, каким образом происходит распечатывание материалов. <...> Работа по окончанию уже выполнения сканируется непосредственно в самой аудитории и передаётся в центр. Мне кажется, сегодня это процедура стала настолько открытой и прозрачной, когда что-то изменить в результаты ЕГЭ и внести какие-то поправки физически невозможно», — объяснила Ирина Мануйлова суть акции.


Родителей заставили заполнять бланки точно так же, как на настоящем экзамене 
Родителей заставили заполнять бланки точно так же, как на настоящем экзамене 


Участники сдали ЕГЭ по всем правилам: им запретили брать с собой личные вещи и телефоны — только паспорт и гелевую ручку, перед входом обыскали металлодетектором, рассадили по одному — всё как на настоящем экзамене. Единственное отличие — ЕГЭ для родителей сделали сокращённым.


Родители написали сокращённую версию основного экзамена — по русскому языку
Родители написали сокращённую версию основного экзамена — по русскому языку


По новым правилам все задания печатают прямо в аудитории — так власти надеются избежать подтасовок. У организаторов ушло около 20 минут, чтобы объяснить правила сдачи экзамена, распечатать бланки и показать, как их заполнять. Сам экзамен участники написали примерно за 40 минут. Результаты обещали прислать в течение недели на электронную почту. 


На решение заданий у участников ушло около 40 минут — на настоящем экзамене дают три часа
На решение заданий у участников ушло около 40 минут — на настоящем экзамене дают три часа


«Задания были решаемы, были задания средней сложности — совсем простых не было. Было очень сложным, на мой взгляд, задание про переменные гласные безударные <...> — рассказал один из участников акции, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. — Самое страшное — я когда сделал сочинение (это, на мой взгляд, было великолепно), написал сочинение [большое], а когда начал переписывать [на бланк] — была команда: "Всё, до свидания, время закончилось". И ребятам, которые будут писать: следите за своим временем, потому что вы можете написать прекрасную поэму, но если вы не успеете её переписать, она не засчитывается».


Среди участников оказались знакомые многим лица — например, краевед Константин Голодяев...
Среди участников оказались знакомые многим лица — например, краевед Константин Голодяев...


... и дирижёр Новосибирской филармонии Игорь Чуваев
... и дирижёр Новосибирской филармонии Игорь Чуваев


«Много было неожиданного, — поделился Игорь Чуваев, дирижёр Новосибирской филармонии. — Я ещё работаю в театральном институте, и я всегда являюсь экзаменатором последние 25 лет, а тут я был в роли студента. Конечно, было волнительно, потому что довольно сложные задания, и я почувствовал себя студентом или учеником, который должен обладать большим объёмом знаний. Это, конечно, был очень интересный опыт».


Среди участников были актёры «Красного факела», «Глобуса» и работники филармонии 
Среди участников были актёры «Красного факела», «Глобуса» и работники филармонии 


Настоящий экзамен по русскому языку в основном этапе пройдёт 3 июня. В Новосибирске откроют 85 пунктов сдачи ЕГЭ — каждый оборудуют металлодетекторами и онлайн-видеокамерами.

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