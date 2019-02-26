Девять часов на чемоданах: стала известна причина долгой задержки рейса из Вьетнама в Новосибирск

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Задержавшийся рейс уже вылетел в Новосибирск
В транспортной прокуратуре Новосибирской области объяснили причину задержки рейса авиакомпании S7 Airlines в городе Камрань.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на рейс были зарегистрированы 176 пассажиров.
«Воздушное судно, предназначенное для этого рейса и которое должно было прибыть из аэропорта Толмачёво, оказалось неисправным. В итоге воздушное судно отремонтировали и направили в Камрань. Только после этого самолёт с пассажирами вылетел в Новосибирск. То есть [произошло] позднее прибытие воздушного судна. Пассажиры уже летят [в Новосибирск]», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.
Самолет с двумя рейсами S7 536 и GH 536 Камрань — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines должен был приземлиться в Новосибирске 26 февраля в 07:15 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 16:25.
Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7 Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.
На прошлой неделе самолет компании AZUR air задержался в новосибирском аэропорту почти на сутки. В колл-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается на 17 часов «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили.
Незадолго до вылета пассажиры рейса Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова
Повторю свой вопрос в прошлой новости . Пассажиров накормили/напоили, представители компании общались и объясняли причины задержки? Раз С7 молчат, хотелось бы от самих пассажиров ответ услышать.
Ясли-Сад! Маша В. и Саша С.,простите, а Вы из какой деревни понаехали? Рейс всего 1 (один) № 535/536, а не 2 (два) как Вы пишете!. Самолет из аэропорта "Толмачево" изначально вылетел на 10 (десять) часов позднее - вместо 13.40 вылетел в 23.49. Никакого позднего прибытия воздушного судна с регистрационным номером VQ-BGW не было! Согласно публичному веб-сервису отслеживания данный борт прилетел в 14.28 накануне, в воскресенье 24 февраля рейсом S73516 из Петропавловска-Камчатского и более в полетах не участвовал!
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