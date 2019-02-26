Девять часов на чемоданах: стала известна причина долгой задержки рейса из Вьетнама в Новосибирск

«Воздушное судно, предназначенное для этого рейса и которое должно было прибыть из аэропорта Толмачёво, оказалось неисправным. В итоге воздушное судно отремонтировали и направили в Камрань. Только после этого самолёт с пассажирами вылетел в Новосибирск. То есть [произошло] позднее прибытие воздушного судна. Пассажиры уже летят [в Новосибирск]», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на рейс были зарегистрированы 176 пассажиров.

В транспортной прокуратуре Новосибирской области объяснили причину задержки рейса авиакомпании S7 Airlines в городе Камрань.

Самолет с двумя рейсами S7 536 и GH 536 Камрань — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines должен был приземлиться в Новосибирске 26 февраля в 07:15 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 16:25.

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7 Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.

На прошлой неделе самолет компании AZUR air задержался в новосибирском аэропорту почти на сутки. В колл-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается на 17 часов «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили.



Незадолго до вылета пассажиры рейса Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании.

