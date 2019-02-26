Два бывших сотрудника МТС получили сроки за попытку продать данные о 500 тысячах абонентов

«18 июля 2018 года в вечернее время после окончания рабочего времени работник ПАО "МТС" и бывший сотрудник ПАО "МТС" находились в офисе филиала ПАО "МТС" в городе Новосибирске, где, предварительно договорившись, из корыстной заинтересованности с использованием компьютера осуществили передачу сведений, составляющих коммерческую тайну ПАО "МТС", на электронную почту одного из подсудимых», — рассказывала ранее корреспонденту НГС старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Елена Балмаева.

Сегодня, 26 февраля, в Новосибирске завершился судебный процесс над двумя бывшими сотрудниками компании «МТС», которые пытались раскрыть персональные данные полумиллиона абонентов.

По данным суда, подсудимые знали о том, что данные о контрактах и счетах, которые выставляются абонентам, представляют собой коммерческую тайну. Но тем не менее они собрали сведения о 506 185 абонентах, чтобы затем их продать.



Как поясняла Елена Балмаева со ссылкой на показания одного из подсудимых, конфиденциальную информацию об абонентах они собирались передать третьему лицу. Но сделать это и получить деньги им не удалось, так как в МТС обнаружили утечку. В суде оба бывших работника МТС признали свою вину.



Сегодня Дзержинский районный суд Новосибирска признал их виновными в «собирании сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности» (ч. 3 ст. 183 УК РФ).



Как сообщили в суде, оба подсудимых получили условные сроки. Один из них — 1 год 6 месяцев, другой — 1 год 3 месяца.

