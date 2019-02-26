Два бывших сотрудника МТС получили сроки за попытку продать данные о 500 тысячах абонентов

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Оба подсудимых отделались условными сроками — приговор в законную силу ещё не вступил
Сегодня, 26 февраля, в Новосибирске завершился судебный процесс над двумя бывшими сотрудниками компании «МТС», которые пытались раскрыть персональные данные полумиллиона абонентов.
Обвинительный приговор вынес Дзержинский районный суд: оба подсудимых получили условные сроки.
Преступление, в которых обвиняли подсудимых, случилось минувшим летом.
«18 июля 2018 года в вечернее время после окончания рабочего времени работник ПАО "МТС" и бывший сотрудник ПАО "МТС" находились в офисе филиала ПАО "МТС" в городе Новосибирске, где, предварительно договорившись, из корыстной заинтересованности с использованием компьютера осуществили передачу сведений, составляющих коммерческую тайну ПАО "МТС", на электронную почту одного из подсудимых», — рассказывала ранее корреспонденту НГС старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Елена Балмаева.
По данным суда, подсудимые знали о том, что данные о контрактах и счетах, которые выставляются абонентам, представляют собой коммерческую тайну. Но тем не менее они собрали сведения о
Как поясняла Елена Балмаева со ссылкой на показания одного из подсудимых, конфиденциальную информацию об абонентах они собирались передать третьему лицу. Но сделать это и получить деньги им не удалось, так как в МТС обнаружили утечку. В суде оба бывших работника МТС признали свою вину.
Сегодня Дзержинский районный суд Новосибирска признал их виновными в «собирании сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности» (ч. 3 ст. 183 УК РФ).
Как сообщили в суде, оба подсудимых получили условные сроки. Один из них — 1 год 6 месяцев, другой — 1 год 3 месяца.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова
Маму родную готовы продать ради денег уже, похоже. Держу пари, эти двое
из ларца тоже возмущались уровнем коррупции в стране))))
Ну что абоненты МТС, пострадавшие от неправомерных действий. Подадим коллективный иск к виновным о компенсации ущерба связанного с распространением конфиденциальных сведений тысяч по 100 каждому потерпевшему?