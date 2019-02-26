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Сибиряк — значит фигурист: тротуары превратились в каток

Из-за перепадов температур ходить по городу стало опасно

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Тротуары сейчас почищены частично — например, возле выхода метро на Маркса
Тротуары сейчас почищены частично — например, возле выхода метро на Маркса


В Новосибирске застыли тротуары — из-за недавнего перепада температур растаявший снег замёрз и превратился в скользкий лёд. Ходить по таким дорогам сейчас небезопасно.


Сегодня мы ждём от вас фото и видео из разных частей города, где можно упасть из-за гололёда, присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


«Дорога к ДШИ 7 по улице III Интернационала, Октябрьский район. Ледяная и почти непролазная дорога, по которой с утра до вечера ходят маленькие дети», — написала читательница.


Сибиряк — значит фигурист: тротуары превратились в каток


Сибиряк — значит фигурист: тротуары превратились в каток


Наша читательница Елена тоже поражена скользкими дорожками.


«Добрый день! На улице Ленина действительно можно кататься на коньках сегодня. Неужели заведениям общепита не жаль своих клиентов и прохожих?» — пишет нам Елена.


Сибиряк — значит фигурист: тротуары превратились в каток


Сибиряк — значит фигурист: тротуары превратились в каток


В районе площади Маркса
В районе площади Маркса


В районе площади Маркса
В районе площади Маркса


В соцсетях новосибирцы тоже рассказывают о скользких местах города.



Заледеневшие тротуары есть и в центре Новосибирска, рядом с площадью Ленина.


Сибиряк — значит фигурист: тротуары превратились в каток


Лёгкий мороз после потепления начался в Новосибирске в выходные — температура опустилась до –11 градусов.


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