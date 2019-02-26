Сибиряк — значит фигурист: тротуары превратились в каток
Из-за перепадов температур ходить по городу стало опасно
В Новосибирске застыли тротуары — из-за недавнего перепада температур растаявший снег замёрз и превратился в скользкий лёд. Ходить по таким дорогам сейчас небезопасно.
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«Дорога к ДШИ 7 по улице III Интернационала, Октябрьский район. Ледяная и почти непролазная дорога, по которой с утра до вечера ходят маленькие дети», — написала читательница.
Наша читательница Елена тоже поражена скользкими дорожками.
«Добрый день! На улице Ленина действительно можно кататься на коньках сегодня. Неужели заведениям общепита не жаль своих клиентов и прохожих?» — пишет нам Елена.
В соцсетях новосибирцы тоже рассказывают о скользких местах города.
Заледеневшие тротуары есть и в центре Новосибирска, рядом с площадью Ленина.
Лёгкий мороз после потепления начался в Новосибирске в выходные — температура опустилась до –11 градусов.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова