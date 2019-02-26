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Тротуары сейчас почищены частично — например, возле выхода метро на Маркса





В Новосибирске застыли тротуары — из-за недавнего перепада температур растаявший снег замёрз и превратился в скользкий лёд. Ходить по таким дорогам сейчас небезопасно.





Сегодня мы ждём от вас фото и видео из разных частей города, где можно упасть из-за гололёда, присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.





13:14

«Дорога к ДШИ 7 по улице III Интернационала, Октябрьский район. Ледяная и почти непролазная дорога, по которой с утра до вечера ходят маленькие дети», — написала читательница.















12:57

Наша читательница Елена тоже поражена скользкими дорожками.





«Добрый день! На улице Ленина действительно можно кататься на коньках сегодня. Неужели заведениям общепита не жаль своих клиентов и прохожих?» — пишет нам Елена.













12:45

В районе площади Маркса





В районе площади Маркса





12:35

В соцсетях новосибирцы тоже рассказывают о скользких местах города.









12:30

Заледеневшие тротуары есть и в центре Новосибирска, рядом с площадью Ленина.









12:20

Лёгкий мороз после потепления начался в Новосибирске в выходные — температура опустилась до –11 градусов.



