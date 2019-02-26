Почти 18 км ровного асфальта: мэрия заказала ремонт важнейших дорог Новосибирска

НГС публикует подробную карту дорог, которые дождались ремонта

Мэрия объявила конкурс на ремонт 17,73 километра дорог
Мэрия объявила конкурс на ремонт 17,73 километра дорог


Мэрия Новосибирска объявила аукционы на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» — работы будут вестись до осени 2019 года.


На сайте госзакупок опубликовано 5 лотов с начальной ценой 682,8 миллиона рублей. 


«Сроки завершения работ: с даты заключения муниципального контракта по 2 сентября 2019 года», — отмечается в каждой из госзакупок.


В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что общая протяжённость заявленных на аукцион дорог — 17,73 километра.


Планируется отремонтировать следующие улицы: 


  • Гоголя от Мичурина до Ипподромской;
  • Фрунзе от Советской до Кошурникова;
  • Бердское шоссе от Одоевского до проспекта Строителей;
  • Жуковского от Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке Жуковского и Дмитрия Донского);
  • Фабричную от железнодорожного путепровода на площади инженера Будагова до развилки Димитровского моста (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке Фабричной и Спартака);
  • Большевистскую от дома № 48 до Выборной (в том числе ликвидация двух мест концентрации ДТП: у Большевистской, 229 и на перекрёстке Большевистской и Днепрогэсовской).



«Последний день подачи заявок — 13 марта, аукцион состоится 18 марта», — отметили в мэрии.


На прошлой неделе сообщалось, что в программу войдут и другие дороги, а общая сумма финансирования по программе превысит 1 миллиард рублей.

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