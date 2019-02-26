Почти 18 км ровного асфальта: мэрия заказала ремонт важнейших дорог Новосибирска
НГС публикует подробную карту дорог, которые дождались ремонта
Мэрия Новосибирска объявила аукционы на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» — работы будут вестись до осени 2019 года.
На сайте госзакупок опубликовано 5 лотов с начальной ценой 682,8 миллиона рублей.
«Сроки завершения работ: с даты заключения муниципального контракта по 2 сентября 2019 года», — отмечается в каждой из госзакупок.
В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что общая протяжённость заявленных на аукцион дорог — 17,73 километра.
Планируется отремонтировать следующие улицы:
- Гоголя от Мичурина до Ипподромской;
- Фрунзе от Советской до Кошурникова;
- Бердское шоссе от Одоевского до проспекта Строителей;
- Жуковского от Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке Жуковского и Дмитрия Донского);
- Фабричную от железнодорожного путепровода на площади инженера Будагова до развилки Димитровского моста (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке Фабричной и Спартака);
- Большевистскую от дома
№ 48до Выборной (в том числе ликвидация двух мест концентрации ДТП: у Большевистской, 229 и на перекрёстке Большевистской и Днепрогэсовской).
«Последний день подачи заявок — 13 марта, аукцион состоится 18 марта», — отметили в мэрии.
На прошлой неделе сообщалось, что в программу войдут и другие дороги, а общая сумма финансирования по программе превысит 1 миллиард рублей.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой