Строитель упал в шахту лифта на стройке гостиницы

Тело погибшего рабочего из шахты лифта вытащили спасатели





Вечером в понедельник, 25 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска рабочий погиб при падении грузовой платформы в шахту лифта в строящейся гостинице.





Несчастный случай произошёл в строящемся гостиничном комплексе на улице Победы, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).





По её данным, сообщение о несчастном случае в Заельцовском районе поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 22:31. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей.





«Выяснилось, что в строящемся здании оборвался трос грузовой платформы для перевозки строительных грузов между этажами. В этот момент на платформе находился строитель, мужчина 1986 года рождения. При падении в шахту вместе с платформой мужчина сильно ударился и получил травмы, несовместимые с жизнью», — описали случившееся в Муниципальной аварийно-спасательной службе.





В МАСС уточнили, что спасатели вытащили тело погибшего рабочего из шахты лифта, перенесли его на улицу и передали сотрудникам Следственного комитета.





С какой высоты упал строитель, спасателям неизвестно, сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.





На прошлой неделе несчастный случай произошёл в здании кинотеатра «Космос»: 40-летнего рабочего насмерть раздавило бетонной плитой.

