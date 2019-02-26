В Новосибирске назначили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

Прощание с умершим депутатом Дмитрием Прибаловцом назначено на завтра, 27 февраля.

«Прощание с Дмитрием Валерьевичем Прибаловцом состоится в среду, 27 февраля, в похоронном доме "ИМИ" на улице Кропоткина, д.112 с 12:00 до 14:00», — сообщается в группе «Защитим Богданку!» в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Прибаловец умер вчера, 25 февраля, в возрасте 47 лет.

Прибаловец избирался в Совет депутатов Новосибирска в 2010-м и 2015-м годах от партии «Единая Россия», работал в комиссии по городскому хозяйству. По информации сайта горсовета, у Прибаловца остались жена и сын.

