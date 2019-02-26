В Новосибирске назначили время и место прощания с Дмитрием Прибаловцом

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Дмитрий Прибаловец умер накануне, 26 февраля
Прощание с умершим депутатом Дмитрием Прибаловцом назначено на завтра, 27 февраля.
«Прощание с Дмитрием Валерьевичем Прибаловцом состоится в среду, 27 февраля, в похоронном доме "ИМИ" на улице Кропоткина, д.112 с 12:00 до 14:00», — сообщается в группе «Защитим Богданку!» в соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий Прибаловец умер вчера, 25 февраля, в возрасте 47 лет.
Прибаловец избирался в Совет депутатов Новосибирска в 2010-м и 2015-м годах от партии «Единая Россия», работал в комиссии по городскому хозяйству. По информации сайта горсовета, у Прибаловца остались жена и сын.
Дмитрий Прибаловец активно выступал в защиту улицы Богдана Хмельницкого. Так, например, он вступился за здание клуба «Отдых», когда оно попало под снос, передав в мэрию 7 тысяч подписей, собранных у жителей Новосибирска. Депутат состоял в рабочей группе по вопросам улучшения экологической обстановки в городе Новосибирске, основным направлением работы которой была борьба с проблемой пыли. В октябре 2017 года Дмитрий Прибаловец отреагировал на просьбу жителей своего округа остановить пристройку веранды к памятнику архитектуры — он обратился в РАТИ и полицию.
Дмитрий Прибаловец неоднократно участвовал в митингах в защиту улицы Богдана Хмельницкого. Благодаря ему в 2016 году улице присвоили статус достопримечательного места. В 2017 году депутаты Совета депутатов Новосибирска опубликовали сведения о доходах и имуществе — Дмитрий Прибаловец и его супруга не получили никаких доходов.
В 2018 году депутат пожаловался на нежелание чиновников сокращать свой штат — когда он предложил провести оптимизацию, чиновники предложили нанять больше людей.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой
Вечная память, хорошему человеку! Если бы в единой России были все депутаты такие как он, то и антинародных законов было бы меньше! Человек запоминается не словами, а делами! Земля ему пухом! Очень жаль человека!
Общался с ним на митинге в защиту Дома спорта! Честный, грамотный, открытый человек. К сожалению сил единственного честного депутата оказалось недостаточно против сил зла. Дом спорта уничтожили но имя этого человека мы будем произносить с благодарностью. Таким и должен быть представитель народа