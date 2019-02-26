Сейв вратаря «Сибири» в последнем матче сезона попал в список лучших за неделю

Алексей Красиков занял 10-ю строчку рейтинга

Алексей Красиков попал в рейтинг за сейв в игре против омского «Авангарда»
Алексей Красиков попал в рейтинг за сейв в игре против омского «Авангарда»


Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших сейвов за последнюю игровую неделю регулярного чемпионата — в рейтинг попал вратарь новосибирской «Сибири» Алексей Красиков.


Красиков получил 10-е место за игровой момент в матче против омского «Авангарда», который проходил в ночь на 23 февраля по новосибирскому времени в подмосковной Балашихе.


Свой сейв Красиков сделал в начале первого периода — тогда счёт был не открыт.


Эта игра была последней для «Сибири» в сезоне, новосибирцы её проиграли со счётом 3:7.




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