Ромео и Джульетта: целующимся курьерам подарили обручальное кольцо

Служба доставки из Москвы решила подарить влюбленным курьерам с вирусной фотографии обручальное кольцо с бриллиантом — пост об этом компания «Пешкарики» опубликовала в своем сообществе «ВКонтакте».

«Мы публикуем официальное обращение к Дмитрию, одному из героев этой истории, с предложением о предложении. Что мы хотим? Всего ничего — вручить кольцо с бриллиантом. На случай, если Вы решите сделать вашу с Юлией парижскую историю самой волшебной», — говорится в тексте сообщения.

В посте указано, что представители «Пешкариков» передадут паре кольцо в Москве в день вылета.