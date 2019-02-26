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Милота

Ромео и Джульетта: целующимся курьерам подарили обручальное кольцо

Паре курьеров-конкурентов предложили помолвиться в Париже

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Дмитрий Некрасов предпочел оставить в тайне свои планы на кольцо

Служба доставки из Москвы решила подарить влюбленным курьерам с вирусной фотографии обручальное кольцо с бриллиантом — пост об этом компания «Пешкарики» опубликовала в своем сообществе «ВКонтакте».

«Мы публикуем официальное обращение к Дмитрию, одному из героев этой истории, с предложением о предложении. Что мы хотим? Всего ничего — вручить кольцо с бриллиантом. На случай, если Вы решите сделать вашу с Юлией парижскую историю самой волшебной», — говорится в тексте сообщения. 

В посте указано, что представители «Пешкариков» передадут паре кольцо в Москве в день вылета. 

Как рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Некрасов, курьер службы Delivery Club, он примет кольцо:

«А вот то, что я с ним сделаю в Париже — пусть останется секретом. Но оно точно будет там задействовано, и поэтому вся общественность сможет увидеть и само кольцо, и действие, которое я хочу с ним провернуть», — поделился своими планами Дмитрий. 

Дмитрий добавил, что вместо заявленных двух дней, они отправятся в Париж на четыре дня. 

У ещё одной милой пары из Новосибирска, полярных медведей Кая и Герды, родились двойняшки. Малыши появились на свет в декабре, но ради спокойствия матери зоопарк объявил новость в середине февраля.

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Маша Вьюн 
Фото KAHN_KUN / Twitter

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