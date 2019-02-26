Самолет из Камрани в Новосибирск задержали на 9 часов

Самолет с двумя рейсами S7 536 и GH 536 Камрань — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines должен был приземлиться в Новосибирске 26 февраля в 07:15 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 16:45.

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Маша Вьюн

Фото Александра Ощепкова

