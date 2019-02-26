Самолет из Камрани в Новосибирск задержали на 9 часов

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Самолет должен был вылететь утром 26 февраля
Самолёт авиакомпании S7 Airlines, следующий из города Камрань в новосибирский аэропорт Толмачёво, задержался на 9 часов.
Самолет с двумя рейсами S7 536 и GH 536 Камрань — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines должен был приземлиться в Новосибирске 26 февраля в 07:15 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 16:45.
Как сообщили в единой справочной службе Толмачёво, самолет задерживается из-за позднего прибытия в Камрань.
На прошлой неделе самолет компании AZUR air задержался в новосибирском аэропорту почти на сутки. В колл-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается на 17 часов «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили.
Незадолго до вылета пассажиры рейса Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова