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Страна и мир

Самолет из Камрани в Новосибирск задержали на 9 часов

Самолет приземлится только к концу дня

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Самолет должен был вылететь утром 26 февраля

Фото: Александр Ощепков / НГС

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, следующий из города Камрань в новосибирский аэропорт Толмачёво, задержался на 9 часов.

Самолет с двумя рейсами S7 536 и GH 536 Камрань — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines должен был приземлиться в Новосибирске 26 февраля в 07:15 по новосибирскому времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит в 16:45.

Самолет приземлится после обеда во вторник

Как сообщили в единой справочной службе Толмачёво, самолет задерживается из-за позднего прибытия в Камрань. 

На прошлой неделе самолет компании AZUR air задержался в новосибирском аэропорту почти на сутки. В колл-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается на 17 часов «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили.

Незадолго до вылета пассажиры рейса Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании.

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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова

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