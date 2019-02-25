Певец и чтец: новосибирский воспитанник Сергея Пенкина выиграл престижный конкурс

8-летний Марк Видяев выиграл сразу в трех номинациях





Второклассник из Кольцово Марк Видяев выиграл в трех номинациях в федеральном конкурсе детского творчества «Московские встречи».







Марк получил диплом Лауреата за исполнение двух фортепианных пьес и за сольное исполнение песни. Кроме того, вместе с партнершей по дуэту «Galaktika» Виталиной Сапуновой школьник получил Гран-при за чтение прозы.





«Он [Марк] солировал с песней "Мой пес", его подготовили в Кольцовской школе искусств, где он занимается на фортепиано. Было очень много участников, полный зал. Сейчас он занимается в школе Сергея Пенкина по вокалу, уроки проходят по скайпу», — пояснила корреспонденту НГС мама мальчика Ирина Видяева.









Ирина Видяева рассказала, что Марк познакомился с Виталиной на конкурсе «Мини Мисс и Мистер России 2018», который проходил прошлой весной. После этого они создали дуэт «Galaktika».





Ребята получили возможность бесплатно участвовать в «Московских встречах» после победы в конкурсе «На свободной земле». Там они исполнили песню Димы Билана «Не молчи»





На «Московских встречах» ребята представили стихотворение «Первая любовь»:





«Марк стоит в образе Пьеро, брошенный, а она [Виталина] такая девочка-модель, он страдает по ней. В конце он дергает её за косичку, они разбегаются, а потом выходят на сцену. Это все поставили у нас в Кольцово руководитель в студии "Арт". На следующий день их [Марка и Виталину] пригласили на квартиник в центр Москвы, там были звезды, Сергей Бобров. Они выступали, делились опытом», — поделилась мама Марка.





Кроме того, молодых исполнителей заметил композитор Виктор Чайка: по словам Ирины, ребята вдохновили его на создание новой песни.





Прошлой зимой Марк Видяев, напомним, стал «Маленьким Мистером Сибири»: мальчик готовился к выступлению целый год — он проходил мастер-классы по кулинарии, скалолазанию, искусству поинга (кручение шаров. — Прим.ред.). Для победы дети должны были показать себя со всех сторон — исполнить танец, ответить на вопросы, поучаствовать в дефиле.