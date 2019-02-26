Новосибирцы выставили на продажу в 6 раз больше элитных коттеджей — каждый стоит больше 50 миллионов

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Один из самых необычных домов в продаже — двухэтажный шар в наукограде Кольцово
Аналитики N1.RU выяснили, что число загородных домов в окрестностях Новосибирска за год выросло на 32%. Сейчас покупатели могут выбрать из 1126 объявлений, год назад их было 851. При этом число домов стоимостью больше 50 млн рублей выросло сразу в 6 раз, хотя и ненамного в штуках, — до 23 вариантов.
Большое число дорогих домов в продаже подняло среднюю цену за загородный дом до уровня городской — до 9 миллионов рублей. При этом год назад загородное жильё было в среднем на 23% дешевле городского.
Дороже всего оказались дома в Краснообске: здесь коттедж с участком за год подорожал на 39%, до 23,9 млн рублей против 17,3 млн в прошлом феврале.
На втором и третьем месте по средним ценам за дом находятся Мочище в Заельцовском районе Новосибирска и Бердск. И там, и там коттеджи, наоборот, подешевели на 6% — при этом здесь больше всего вариантов в продаже. По данным руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, на эти два направления приходится четверть всех объявлений.
Самым необычным коттеджем на продаже эксперты сочли двухэтажный купольный дом в Кольцово за 6,9 млн рублей. Второй этаж, как пишет в объявлении продавец, свободной планировки — «для воплощения идей покупателя».
В январе НГС рассказывал о купольном доме художника Ивана Дыркина — он построил его для своей мамы.
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Лиза Пичугина
Фото N1.RU
Люди с достатком покидают ссыльный край. Здесь по ощущениям все против людей!
что говорит практика: дом свыше 100 квадратов не нужен, все остальное, это заморока с обслуживанием.
Это только квадраты в многоэтажке со временем дорожать могут, с домами-совсем другая история , и "нахлобучивать" на рынок загородных домов рыночную идеологию ценообразования в недвижимости вообще смысла нет никакого.
Когда я себе строил дом - четко понимал, что я минимум 70% денег просто закапываю в землю и никогда их не верну....