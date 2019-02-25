Новосибирский баскетбольный клуб обыграл чемпиона Суперлиги

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Новосибирцы победили с небольшим отрывом по очкам
Баскетбольный клуб «Новосибирск» обыграл клуб из Владивостока «Спартак-Приморье» в выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Игра проходила вечером 25 февраля во Владивостоке и завершилась со счётом 68:65 в пользу новосибирских баскетболистов. В пресс-службе БК «Новосибирск» отметили, что в прошлом году команда соперников стала чемпионом Суперлиги.
Следующую игру новосибирцы проведут с лидером чемпионата, южно-сахалинской командой «Восток-65», 28 февраля. Сейчас новосибирский клуб находится на шестом месте турнирной таблицы.
В начале месяца стало известно, что баскетбольная команда «Новосибирск» заняла третье место на Кубке России, обыграв петербургский «Спартак».
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Александр Сильченко
Фото vk.com/bknovosibirsk