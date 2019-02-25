Из супермаркета на Блюхера эвакуировали 30 покупателей
У входа в магазин нашли чёрный дипломат
Супермаркет «Пятёрочка» на улице Блюхера, 71 в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали из-за подозрительного чёрного дипломата у входа в магазин.
«В 17:00 я пошёл в магазин и увидел оставленный кем-то чёрный дипломат. Понаблюдав за ним минут пять, понял, что за ним никто не идёт, я решил позвонить в полицию. Они прибыли через 20 минут. <…> А сейчас вывели всех посетителей из магазина. Человек 30, наверное», — рассказал НГС очевидец Михаил.
По словам очевидца Михаила, из магазина вывели также и всех сотрудников. Сейчас вход в «Пятёрочку» охраняют два полицейских, которые дожидаются приезда кинологов с собакой.
Дополнение: После публикации, как рассказал очевидец Михаил, к магазину прибыл кинолог с собакой. Собака не почувствовала никакой угрозы. В чемодане находились детские игрушки. «Никаких предметов угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено», - прокомментировали позднее в областной полиции.
На позапрошлых выходных эвакуацию проводили в ТЦ «Аура» — тогда это произошло после звонка о минировании.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Илья Калинин
Фото предоставлены очевидцем