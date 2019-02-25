Из супермаркета на Блюхера эвакуировали 30 покупателей

У входа в магазин нашли чёрный дипломат

Магазин «Пятёрочка» на улице Блюхера, 71 эвакуировали из-за подозрительного дипломата на входе (на фото обведён красным)
Магазин «Пятёрочка» на улице Блюхера, 71 эвакуировали из-за подозрительного дипломата на входе (на фото обведён красным)


Супермаркет «Пятёрочка» на улице Блюхера, 71 в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали из-за подозрительного чёрного дипломата у входа в магазин. 


«В 17:00 я пошёл в магазин и увидел оставленный кем-то чёрный дипломат. Понаблюдав за ним минут пять, понял, что за ним никто не идёт, я решил позвонить в полицию. Они прибыли через 20 минут. <…> А сейчас вывели всех посетителей из магазина. Человек 30, наверное», — рассказал НГС очевидец Михаил.


Вход в «Пятёрочку» охраняют двое полицейских
Вход в «Пятёрочку» охраняют двое полицейских


По словам очевидца Михаила, из магазина вывели также и всех сотрудников. Сейчас вход в «Пятёрочку» охраняют два полицейских, которые дожидаются приезда кинологов с собакой.


Дополнение: После публикации, как рассказал очевидец Михаил, к магазину прибыл кинолог с собакой. Собака не почувствовала никакой угрозы. В чемодане находились детские игрушки. «Никаких предметов угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено», - прокомментировали позднее в областной полиции. 


Специальная собака не почувствовала угрозы: в чемодане лежали детские игрушки
Специальная собака не почувствовала угрозы: в чемодане лежали детские игрушки


На позапрошлых выходных эвакуацию проводили в ТЦ «Аура» — тогда это произошло после звонка о минировании. 

Прочтений: 1974

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