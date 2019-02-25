Из супермаркета на Блюхера эвакуировали 30 покупателей

Магазин «Пятёрочка» на улице Блюхера, 71 эвакуировали из-за подозрительного дипломата на входе (на фото обведён красным)





Супермаркет «Пятёрочка» на улице Блюхера, 71 в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали из-за подозрительного чёрного дипломата у входа в магазин.







«В 17:00 я пошёл в магазин и увидел оставленный кем-то чёрный дипломат. Понаблюдав за ним минут пять, понял, что за ним никто не идёт, я решил позвонить в полицию. Они прибыли через 20 минут. <…> А сейчас вывели всех посетителей из магазина. Человек 30, наверное», — рассказал НГС очевидец Михаил.







Вход в «Пятёрочку» охраняют двое полицейских





По словам очевидца Михаила, из магазина вывели также и всех сотрудников. Сейчас вход в «Пятёрочку» охраняют два полицейских, которые дожидаются приезда кинологов с собакой.







Дополнение: После публикации, как рассказал очевидец Михаил, к магазину прибыл кинолог с собакой. Собака не почувствовала никакой угрозы. В чемодане находились детские игрушки. «Никаких предметов угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено», - прокомментировали позднее в областной полиции.





Специальная собака не почувствовала угрозы: в чемодане лежали детские игрушки





На позапрошлых выходных эвакуацию проводили в ТЦ «Аура» — тогда это произошло после звонка о минировании.