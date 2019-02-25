Сбежавшую из Новосибирска девочку нашли на вокзале Краснодара
16-летняя девочка была объявлена в федеральный розыск
Сбежавшую из Новосибирска 16-летнюю девочку поймали на вокзале Краснодара.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.
В ведомстве рассказали, девочка сбежала из детского дома в Новосибирске в мае прошлого года.
«Она была в федеральном розыске с мая месяца у МВД. Подавали [заявку на федеральный розыск] в Новосибирске.
Когда её начали пробивать, при ней документов не было, выяснилось, что она в федеральном розыске. Сбежала из новосибирского детского дома. Поймали её в пятницу, 22 февраля. Мать у неё умерла, а отец, по предварительной информации, в тюрьме», — рассказала корреспонденту НГС старший специалист направления по связям со СМИ Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко. Она отказалась назвать имя и фамилию девочки.
По словам Олефиренко, сейчас подросток находится в Краснодаре: полицейские ждут, когда за ней приедет представитель из детского дома, откуда она сбежала.
В начале января добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» нашли живой 15-летнюю Викторию Щетеневу: подростка поймали под Омском.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой