Сбежавшую из Новосибирска девочку нашли на вокзале Краснодара

В полиции Краснодара сообщили, что девочка была объявлена в федеральный розыск в мае 2018 года





Сбежавшую из Новосибирска 16-летнюю девочку поймали на вокзале Краснодара.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.







В ведомстве рассказали, девочка сбежала из детского дома в Новосибирске в мае прошлого года.





«Она была в федеральном розыске с мая месяца у МВД. Подавали [заявку на федеральный розыск] в Новосибирске.



Когда её начали пробивать, при ней документов не было, выяснилось, что она в федеральном розыске. Сбежала из новосибирского детского дома. Поймали её в пятницу, 22 февраля. Мать у неё умерла, а отец, по предварительной информации, в тюрьме», — рассказала корреспонденту НГС старший специалист направления по связям со СМИ Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко. Она отказалась назвать имя и фамилию девочки.





По словам Олефиренко, сейчас подросток находится в Краснодаре: полицейские ждут, когда за ней приедет представитель из детского дома, откуда она сбежала.



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