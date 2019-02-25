Сбежавшую из Новосибирска девочку нашли на вокзале Краснодара

16-летняя девочка была объявлена в федеральный розыск

В полиции Краснодара сообщили, что девочка была объявлена в федеральный розыск в мае 2018 года
В полиции Краснодара сообщили, что девочка была объявлена в федеральный розыск в мае 2018 года


Сбежавшую из Новосибирска 16-летнюю девочку поймали на вокзале Краснодара. 


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.


В ведомстве рассказали, девочка сбежала из детского дома в Новосибирске в мае прошлого года.


«Она была в федеральном розыске с мая месяца у МВД. Подавали [заявку на федеральный розыск] в Новосибирске. 


Когда её начали пробивать, при ней документов не было, выяснилось, что она в федеральном розыске. Сбежала из новосибирского детского дома. Поймали её в пятницу, 22 февраля. Мать у неё умерла, а отец, по предварительной информации, в тюрьме», — рассказала корреспонденту НГС старший специалист направления по связям со СМИ Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко. Она отказалась назвать имя и фамилию девочки.


По словам Олефиренко, сейчас подросток находится в Краснодаре: полицейские ждут, когда за ней приедет представитель из детского дома, откуда она сбежала. 


В начале января добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» нашли живой 15-летнюю Викторию Щетеневу: подростка поймали под Омском. 

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