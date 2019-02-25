Дешевле, чем метро: новую трамвайную линию от «Золотой Нивы» оценили в 10 миллионов

Автовокзал на Гусинобродском шоссе ещё не построили — его должны сдать в конце этого года





Мэрия Новосибирска планирует потратить 10 миллионов рублей на строительство трамвайных путей от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.







Информация об этом появилась в проекте постановления мэрии с изменениями к городской программе «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения на 2016–2020 годы». Документ опубликован 25 февраля на сайте мэрии.





Планы пустить трамвай на этом участке власти озвучивали ещё в прошлом году во время презентации стройки нового здания автовокзала, который строится на Гусинобродском шоссе.





«Мы предложили мэрии сделать кольцевой маршрут для удобства пассажиров. Поехал по городу и вернулся обратно. Это для того, чтобы человеку было удобно доехать до любого конца города», — рассказывал в прошлом году председатель совета директоров компании «Автосервис» Андрей Гудовский, который занимается проектом нового автовокзала. В качестве маршрутов Гудовский приводил пример экспресс-автобуса по маршруту «Гусинобродское шоссе — Автовокзал — метро "Золотая Нива"» и трамвая на участке от «Золотой Нивы» до сада Мичуринцев.





Сейчас на «Золотой Ниве» отсутствует движение трамваев — трамвайные пути заканчиваются буквально в 500 метрах от станции метро на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Недалеко от «Золотой Нивы» находится Правобережное трамвайного депо, откуда трамваи выходят на линию на улицу Никитина.





Недавно мэр заявил о поиске инвестора для проекта строительства трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве — конкурс планируют провести до конца года. В прошлом году на сайте Совета городских депутатов опубликовали программу развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы. До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей.





Кроме того, в планах строительство новых, общей протяженностью 30 километров. Последняя построенная в Новосибирске трамвайная линия — до микрорайона «Чистая Слобода» в Ленинском районе. Трамваи вышли на неё осенью 2016 года. Она обошлась городу в 81 миллион рублей.