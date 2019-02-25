Дешевле, чем метро: новую трамвайную линию от «Золотой Нивы» оценили в 10 миллионов
Линия свяжет метро и новый автовокзал на Гусинобродском шоссе
Мэрия Новосибирска планирует потратить 10 миллионов рублей на строительство трамвайных путей от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.
Информация об этом появилась в проекте постановления мэрии с изменениями к городской программе «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения на 2016–2020 годы». Документ опубликован 25 февраля на сайте мэрии.
Планы пустить трамвай на этом участке власти озвучивали ещё в прошлом году во время презентации стройки нового здания автовокзала, который строится на Гусинобродском шоссе.
«Мы предложили мэрии сделать кольцевой маршрут для удобства пассажиров. Поехал по городу и вернулся обратно. Это для того, чтобы человеку было удобно доехать до любого конца города», — рассказывал в прошлом году председатель совета директоров компании «Автосервис» Андрей Гудовский, который занимается проектом нового автовокзала. В качестве маршрутов Гудовский приводил пример экспресс-автобуса по маршруту «Гусинобродское шоссе — Автовокзал — метро "Золотая Нива"» и трамвая на участке от «Золотой Нивы» до сада Мичуринцев.
Сейчас на «Золотой Ниве» отсутствует движение трамваев — трамвайные пути заканчиваются буквально в 500 метрах от станции метро на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Недалеко от «Золотой Нивы» находится Правобережное трамвайного депо, откуда трамваи выходят на линию на улицу Никитина.
Недавно мэр заявил о поиске инвестора для проекта строительства трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве — конкурс планируют провести до конца года. В прошлом году на сайте Совета городских депутатов опубликовали программу развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы. До 2030 года по программе запланирована реконструкция 18 километров трамвайных путей.
Кроме того, в планах строительство новых, общей протяженностью 30 километров. Последняя построенная в Новосибирске трамвайная линия — до микрорайона «Чистая Слобода» в Ленинском районе. Трамваи вышли на неё осенью 2016 года. Она обошлась городу в 81 миллион рублей.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова