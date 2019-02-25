Пора жаловаться: следователи попросили новосибирских бизнесменов сообщить о давлении

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Горячая линия для бизнесменов будет работать круглосуточно
В Новосибирске создали специальную телефонную линию для бизнесменов — позвонив на горячую линию, предприниматели смогут сообщить о давлении на бизнес.
По информации пресс-службы областного следственного управления СК России, телефонную линию создали по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
«<…> в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Приём сообщений, а также запись на личный приём к председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием в СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Все поступившие сообщения будут передаваться в профильное подразделение центрального аппарата Следственного комитета, где их будут оперативно рассматривать.
«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области приём сообщений осуществляется по номеру 8-(383) 363–64–08 (круглосуточно)», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
На прошлой неделе в обращении к Федеральному Собранию об экономических преступлениях говорил и президент Владимир Путин — он обратил внимание на то, что 45% дел в отношении предпринимателей разваливаются до суда, при этом бизнесменов нередко держат под стражей в СИЗО. Путин попросил силовые ведомства — Следственный комитет, МВД, прокуратуру — подготовить регламент работы с предпринимателями.
В прошлом году представители городской прокуратуры побывали в поликлинике
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Мария Морсина, Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова