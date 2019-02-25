В небе над Новосибирском показался Меркурий

Меркурий можно увидеть не только в телескоп, но и невооружённым взглядом





В небе над Новосибирском начался сезон наблюдений за Меркурием — завтра вечером, 26 февраля, он пройдёт точку элонгации, то есть максимального углового расстояния от Солнца.





Сейчас Меркурий хорошо будет виден на западе сразу после заката





«Солнце садится за горизонт, и первые объекты, которые появляются на небе, — это Марс, яркий и Меркурий, но он совсем у горизонта», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.





Лучше всего планету будет видно за городом, где нет объектов, мешающих наблюдению. Ориентировочно Меркурий появится примерно в 19:30–19:40 и скроется за горизонтом в 20:05. После 26 февраля время наблюдения будет сокращаться — Меркурий будет появляться над горизонтом всё ниже.





«Блеск достаточно яркий. Такой же яркий, практически, как у Венеры», — отметил Никифоров







Вечерняя элонгация Меркурия ожидается также в июне и октябре — в это время планета будет ещё выше над горизонтом, но условия наблюдения будут хуже, так как Солнце будет садиться позже.





Также сейчас в небе над Новосибирском идёт сезон одновременных наблюдений за Венерой, Сатурном и Юпитером. Андрей Никифоров добавил, что 3 марта Большой новосибирский планетарий готовит бесплатную программу наблюдений «Утренняя звезда», посвящённую этим небесным телам. По информации на сайте планетария, программа начнётся в 5:30 утра.





На прошлой неделе жители Новосибирска стали очевидцами другого астрономического явления — над городом поднималась суперлуна.