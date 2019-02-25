В небе над Новосибирском показался Меркурий

Планета стала появляться у горизонта сразу после заката

Меркурий можно увидеть не только в телескоп, но и невооружённым взглядом
Меркурий можно увидеть не только в телескоп, но и невооружённым взглядом


В небе над Новосибирском начался сезон наблюдений за Меркурием — завтра вечером, 26 февраля, он пройдёт точку элонгации, то есть максимального углового расстояния от Солнца.


Сейчас Меркурий хорошо будет виден на западе сразу после заката


«Солнце садится за горизонт, и первые объекты, которые появляются на небе, — это Марс, яркий и Меркурий, но он совсем у горизонта», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.


Лучше всего планету будет видно за городом, где нет объектов, мешающих наблюдению. Ориентировочно Меркурий появится примерно в 19:30–19:40 и скроется за горизонтом в 20:05. После 26 февраля время наблюдения будет сокращаться — Меркурий будет появляться над горизонтом всё ниже. 


«Блеск достаточно яркий. Такой же яркий, практически, как у Венеры», — отметил Никифоров


Вечерняя элонгация Меркурия ожидается также в июне и октябре — в это время планета будет ещё выше над горизонтом, но условия наблюдения будут хуже, так как Солнце будет садиться позже.


Также сейчас в небе над Новосибирском идёт сезон одновременных наблюдений за Венерой, Сатурном и Юпитером. Андрей Никифоров добавил, что 3 марта Большой новосибирский планетарий готовит бесплатную программу наблюдений «Утренняя звезда», посвящённую этим небесным телам. По информации на сайте планетария, программа начнётся в 5:30 утра.


На прошлой неделе жители Новосибирска стали очевидцами другого астрономического явления — над городом поднималась суперлуна.

Прочтений: 1105

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено