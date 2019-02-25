Запертый на щеколду ребёнок погиб в горящем доме в Заельцовском районе

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Пожарные эвакуировали мальчика из горящего дома, но было уже слишком поздно
Сегодня, 25 февраля, на пожаре в Заельцовском районе Новосибирска погиб маленький ребёнок.
Трагедия произошла днём в частном доме на улице Правый берег Ельцовки, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Сообщение о пожаре поступило в службу спасения слишком поздно. Пожарные расчёты, несмотря на отсутствие подъездных путей, оперативно в течение 6 минут прибыли к месту вызова. В это время огонь уже бушевал в доме. Звену газодымозащитников удалось зайти в дом и эвакуировать ребёнка, но, к сожалению, было уже поздно, малыш погиб. Входная дверь в дом была закрыта снаружи на щеколду, шансов выбраться из горящего дома самостоятельно у ребёнка не было», — сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что внутренняя часть дома полностью выгорела. Сейчас на месте происшествия продолжают работать дознаватели и психологи МЧС России.
Точной информацией о возрасте погибшего мальчика в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пока не располагают. По данным источника, знакомого с ситуацией, ребёнку около пяти лет.
В первой половине февраля страшный пожар случился в селе Полойка Краснозёрского района — в загоревшемся доме погибли четыре ребёнка и их мама. В живых остались двое из шести детей, которые в ту ночь ночевали у родственников, а также глава семейства — он смог вылезти в окно, но не успел спасти свою семью.
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Ольга Хмелевская
Фото ГУ МЧС по Новосибирской области