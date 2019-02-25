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usd 65.51
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Происшествия

Запертый на щеколду ребёнок погиб в горящем доме в Заельцовском районе

Трагедия случилась днём 25 февраля

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Пожарные эвакуировали мальчика из горящего дома, но было уже слишком поздно

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

Сегодня, 25 февраля, на пожаре в Заельцовском районе Новосибирска погиб маленький ребёнок.

Трагедия произошла днём в частном доме на улице Правый берег Ельцовки, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Сообщение о пожаре поступило в службу спасения слишком поздно. Пожарные расчёты, несмотря на отсутствие подъездных путей, оперативно в течение 6 минут прибыли к месту вызова. В это время огонь уже бушевал в доме. Звену газодымозащитников удалось зайти в дом и эвакуировать ребёнка, но, к сожалению, было уже поздно, малыш погиб. Входная дверь в дом была закрыта снаружи на щеколду, шансов выбраться из горящего дома самостоятельно у ребёнка не было», — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что внутренняя часть дома полностью выгорела. Сейчас на месте происшествия продолжают работать дознаватели и психологи МЧС России. 

Точной информацией о возрасте погибшего мальчика в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пока не располагают. По данным источника, знакомого с ситуацией, ребёнку около пяти лет.

Входная дверь в дом была закрыта снаружи на щеколду

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

Внутри дом полностью выгорел

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

В первой половине февраля страшный пожар случился в селе Полойка Краснозёрского района — в загоревшемся доме погибли четыре ребёнка и их мама. В живых остались двое из шести детей, которые в ту ночь ночевали у родственников, а также глава семейства — он смог вылезти в окно, но не успел спасти свою семью

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Ольга Хмелевская
Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

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КОММЕНТАРИИ (2)Обсудить
25 фев 2019 в 18:16
+6 −0
Пылают сараи каждый день на просторах прекрасной и великой( И гибнут дети.Не в демографической яме после Отечественной войны я так подозреваю дело, ох не в ней...
25 фев 2019 в 18:13
+5 −0
очередная безответственная яжемать...закрыла ребенка и пошла по делам или развлекаться...
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