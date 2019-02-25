Новосибирец сделал огромную татуировку на рёбрах ради скидки в спортзал

Весь процесс создания татуировки проходил прямо во время тренировочного занятия





Новосибирец Артур Калинин сделал на животе татуировку с логотипом спортивного клуба — в обмен на это он попросил у клуба скидку на занятия кроссфитом.





В беседе с корреспондентом НГС Калинин объяснил, что идея сделать тату принадлежит ему — он сам предложил управляющей клубом пойти на такой эксперимент.





«Я не просил бесплатных занятий, я не занимаюсь бесплатно, потому что понимаю, что любая работа должна быть оплачена в любом случае. Сделать тату была моя идея, я вообще люблю делать вещи, которые другие люди считают идиотизмом. Ребята из зала помогли мне летом 2018 года осуществить мою мечту — благодаря им состоялся мой велопробег (прошлым летом Калинин доехал до Анапы на велосипеде. — Прим. ред.). Они помогли подключить людей, которые смогли мне помочь финансово в этом вопросе. Поэтому эта татуировка — это своего рода дань уважения этим людям», — рассказал корреспонденту НГС Артур Калинин.





Артур Калинин рассказал, что следующей его татуировкой станет надпись «Лучше жалеть о том, что сделал, а не о том, чего не сделал». На фото — Калинин делает татуировку в CrossFit Kontora на Красном проспекте





Днём 25 февраля Калинину делали татуировку прямо во время тренировки других посетителей — некоторые из клиентов клуба подходили и поддерживали Артура.





«Сперва мы хотели сделать татуировку в профессиональной студии, но я проспорил главному тренеру Вадиму Березову, поэтому пришлось делать здесь. Для меня каждая татуировка имеет значимость, я делаю то, что мне нравится, если бы не нравилось — я бы не стал делать. Я считаю, что лучше жалеть о том, что сделал, а не о том, чего не сделал, кстати, эту фразу я набью в следующий раз», — рассказал Артур Калинин.





Он добавил, что благодаря татуировке будет платить за занятия 1,5 тысячи рублей в месяц вместо 3,5 тысячи. При том Калинин подчеркнул, что услуги татуировщика он оплатил сам.





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