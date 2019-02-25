Новосибирец сделал огромную татуировку на рёбрах ради скидки в спортзал

Ему сделали татуировку прямо во время тренировки

Весь процесс создания татуировки проходил прямо во время тренировочного занятия
Весь процесс создания татуировки проходил прямо во время тренировочного занятия


Новосибирец Артур Калинин сделал на животе татуировку с логотипом спортивного клуба — в обмен на это он попросил у клуба скидку на занятия кроссфитом. 


В беседе с корреспондентом НГС Калинин объяснил, что идея сделать тату принадлежит ему — он сам предложил управляющей клубом пойти на такой эксперимент. 


«Я не просил бесплатных занятий, я не занимаюсь бесплатно, потому что понимаю, что любая работа должна быть оплачена в любом случае. Сделать тату была моя идея, я вообще люблю делать вещи, которые другие люди считают идиотизмом. Ребята из зала помогли мне летом 2018 года осуществить мою мечту — благодаря им состоялся мой велопробег (прошлым летом Калинин доехал до Анапы на велосипеде. — Прим. ред.). Они помогли подключить людей, которые смогли мне помочь финансово в этом вопросе. Поэтому эта татуировка — это своего рода дань уважения этим людям», — рассказал корреспонденту НГС Артур Калинин. 


Артур Калинин рассказал, что следующей его татуировкой станет надпись «Лучше жалеть о том, что сделал, а не о том, чего не сделал». На фото — Калинин делает татуировку в CrossFit Kontora на Красном проспекте
Артур Калинин рассказал, что следующей его татуировкой станет надпись «Лучше жалеть о том, что сделал, а не о том, чего не сделал». На фото — Калинин делает татуировку в CrossFit Kontora на Красном проспекте


Днём 25 февраля Калинину делали татуировку прямо во время тренировки других посетителей — некоторые из клиентов клуба подходили и поддерживали Артура. 


«Сперва мы хотели сделать татуировку в профессиональной студии, но я проспорил главному тренеру Вадиму Березову, поэтому пришлось делать здесь. Для меня каждая татуировка имеет значимость, я делаю то, что мне нравится, если бы не нравилось — я бы не стал делать. Я считаю, что лучше жалеть о том, что сделал, а не о том, чего не сделал, кстати, эту фразу я набью в следующий раз», — рассказал Артур Калинин.


Он добавил, что благодаря татуировке будет платить за занятия 1,5 тысячи рублей в месяц вместо 3,5 тысячи. При том Калинин подчеркнул, что услуги татуировщика он оплатил сам. 


С каждым днём татуировки набирают всё большую популярность, сибиряки придумывают всё новые способы удивить окружающих. В День влюбленных новосибирцы решили особенным образом проявить свои чувства — они сделали необычные парные татуировки

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