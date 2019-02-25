Новосибирский суд отказался признавать картину Васи Ложкина экстремистской

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Под псевдонимом Вася Ложкин работает художник Алексей Куделин
Сегодня, 25 февраля, Октябрьский районный суд Новосибирска отказался признавать экстремистской картину Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия».
Такие исковые требования выдвигала прокуратура Октябрьского района.
«Решение Октябрьским судом вынесено сегодня, в удовлетворении исковых требований отказано», — сообщили корреспонденту НГС в суде.
Это уже повторный процесс по делу о картине Васи Ложкина. В 2016 году Октябрьский районный суд по иску прокуратуры признал картину «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом вместе ещё с несколькими текстами и изображениями, которые разместил на своей странице пользователь соцсети «ВКонтакте» из Новосибирска.
Как следует из апелляционного определения, размещённого на сайте Новосибирского областного суда, это решение обжаловал представитель художника. В апелляционной жалобе он указал, что к рассмотрению дела не привлекались ни автор картины, ни специалисты в соответствующих областях изобразительного искусства, не проводилась и искусствоведческая экспертиза.
«Судом не был учтён сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а напротив — высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия. <…> Указанная картина с 2010 года широко распространялась в сети Интернет, а также экспонировалась на выставках. При этом никаких претензий ни к автору, ни к организаторам выставок никогда не предъявлялось», — передаётся содержание апелляционной жалобы в определении областного суда.
В итоге облсуд отменил решение первой инстанции в части признания картины Васи Ложкина экстремистской и направил дело на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд. Сегодня, 25 февраля, повторный процесс завершился.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео канала Fontanka Ru на youtube.com