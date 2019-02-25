Новосибирский суд отказался признавать картину Васи Ложкина экстремистской

Это уже повторный процесс по делу о картине Васи Ложкина. В 2016 году Октябрьский районный суд по иску прокуратуры признал картину «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом вместе ещё с несколькими текстами и изображениями, которые разместил на своей странице пользователь соцсети «ВКонтакте» из Новосибирска.

Как следует из апелляционного определения, размещённого на сайте Новосибирского областного суда, это решение обжаловал представитель художника. В апелляционной жалобе он указал, что к рассмотрению дела не привлекались ни автор картины, ни специалисты в соответствующих областях изобразительного искусства, не проводилась и искусствоведческая экспертиза.

«Судом не был учтён сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а напротив — высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия. <…> Указанная картина с 2010 года широко распространялась в сети Интернет, а также экспонировалась на выставках. При этом никаких претензий ни к автору, ни к организаторам выставок никогда не предъявлялось», — передаётся содержание апелляционной жалобы в определении областного суда.



В итоге облсуд отменил решение первой инстанции в части признания картины Васи Ложкина экстремистской и направил дело на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд. Сегодня, 25 февраля, повторный процесс завершился.

