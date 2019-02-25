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eur 74.33
Культура

Новосибирский суд отказался признавать картину Васи Ложкина экстремистской

Завершился повторный судебный процесс по делу о картине «Великая прекрасная Россия»

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Под псевдонимом Вася Ложкин работает художник Алексей Куделин

Фото:  Fontanka Ru / youtube.com

Сегодня, 25 февраля, Октябрьский районный суд Новосибирска отказался признавать экстремистской картину Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия».

Такие исковые требования выдвигала прокуратура Октябрьского района.

«Решение Октябрьским судом вынесено сегодня, в удовлетворении исковых требований отказано», — сообщили корреспонденту НГС в суде.

Это уже повторный процесс по делу о картине Васи Ложкина. В 2016 году Октябрьский районный суд по иску прокуратуры признал картину «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом вместе ещё с несколькими текстами и изображениями, которые разместил на своей странице пользователь соцсети «ВКонтакте» из Новосибирска.

Как следует из апелляционного определения, размещённого на сайте Новосибирского областного суда, это решение обжаловал представитель художника. В апелляционной жалобе он указал, что к рассмотрению дела не привлекались ни автор картины, ни специалисты в соответствующих областях изобразительного искусства, не проводилась и искусствоведческая экспертиза. 

«Судом не был учтён сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а напротив — высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия. <…> Указанная картина с 2010 года широко распространялась в сети Интернет, а также экспонировалась на выставках. При этом никаких претензий ни к автору, ни к организаторам выставок никогда не предъявлялось», — передаётся содержание апелляционной жалобы в определении областного суда.

В итоге облсуд отменил решение первой инстанции в части признания картины Васи Ложкина экстремистской и направил дело на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд. Сегодня, 25 февраля, повторный процесс завершился.

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Ольга Хмелевская
Скриншот видео канала Fontanka Ru на youtube.com

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КОММЕНТАРИИ (3)Обсудить
25 фев 2019 в 16:42
+3 −1
Неужели наши суды могут выносить адекватные решения? Это УРА я считаю. Доводят уже до абсурда любое действие. Запретить , наказать, оскорбление чувств... Кто бы что не говорил про лихие 90, а со свободой слова тогда 100% было получше. И в КВН не стеснялись над первыми лицами шутить, и те же "Куклы" на НТВ чего стоят, Та-Ту с их нестандартным имиджем (, сейчас бы Милоновы и прочие активисты по судам видимо затаскали) и т.д. и т.д.
25 фев 2019 в 16:43
+1 −1
не ну а как двигать мазню без скандала? уж извините..)
Антон Игоревич
25 фев 2019 в 16:44
+0 −0
Ой как опасно комментировать господа, ой как опасно....Единственное что можно сказать смело "Великая прекрасная Россея"...
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