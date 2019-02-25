В Новосибирском зоопарке поселилась пара карликовых мангустов

Мангустов привезли из Нидерландов

Карликовый мангуст — новый вид животных для Новосибирского зоопарка
Карликовый мангуст — новый вид животных для Новосибирского зоопарка


В Новосибирский зоопарк привезли пару карликовых мангустов из Нидерландов.


«Пара карликовых мангустов прибыла к нам из зоопарка города Утрехт (Нидерланды). Они хорошо перенесли дорогу, уже почти освоились на новом месте и успели очаровать сотрудников нашего зоопарка», — сообщает Новосибирский зоопарк.


Родиной этого вида является Африка, территории южнее Сахары. Карликовые мангусты, как и указывает их название, имеют небольшие размеры: длина тела — около 20 см, масса может варьироваться, но в среднем это 250 – 400 граммов. Основу рациона карликовых мангустов составляют насекомые.


«Многие представители семейства мангустовых отличаются крепкими семейными связями, сложной социальной иерархией, любопытством. Все это делает их чрезвычайно интересными для наблюдения. Живущее в Новосибирском зоопарке семейство сурикатов — яркий тому пример. Карликовые мангусты тоже очень активны и деловиты», — говорится в сообщении зоопарка. 


Ни в одном зоопарке России, кроме новосибирского, вид не представлен. Карликовые мангусты размещены в павильоне «Тропический мир», отмечают представители зоопарка.


Также из Нидерландов привезли пару бескоготных выдр. Ранее сообщалось о том, что в зоопарк переехали пара таких же животных из Чехии — теперь будут созданы новые пары. Бескоготные выдры также живут в павильоне «Тропический мир».

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