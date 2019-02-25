«Многие не могут сдержать слёз»: сибирячка сделала 60 трогательных старушек из пластика

Делать куклы она начала 30 лет назад, когда игрушек не хватало её детям

Одна из кукол изображает пенсионерку-дачницу, которая занимается рассадой





Жительница Новосибирска Ирина Верхградская создала коллекцию кукол «Дорогие мои старики» с милыми изображениями пожилых людей — сюжетными композициями с авторскими куклами она занимается вот уже 30 лет, в её коллекции уже более 1600 работ.







Сейчас у Ирины Верхградской большая коллекция кукол, выполненных в разных жанрах. Последняя коллекция — «Дорогие мои старики», в которой автор попыталась передать сюжеты из реальной жизни пожилых людей. По словам Верхградской, эти работы никого не смогут оставить равнодушным.





В коллекции «Дорогие мои старики» представлено 60 кукол, они изготовлены из пластика





«Сначала появилась фигурка одной бабушки, она получилась такой домашней и уютной, захотелось сделать ещё. Тема одиночества и заброшенности пожилых людей трогает, и мне захотелось, чтобы люди внимательнее относились к пожилым. С каждой фигуркой я проживаю её жизнь, каждую я пропускаю через себя. Мне хоть и тяжело, но я продолжаю делать куклы, я думаю, что это того стоит. Тем более что у людей такой отклик — на выставках многие подходят и говорят, что не могут сдержать слез», — рассказала Ирина Верхградская.





Работа «Самый счастливый день» является одной из самых любимых у Ирины Верхградской





В феврале свою коллекцию «Дорогие мои старики» Ирина Верхградская представила на выставке «Формула рукоделия», которая проходила в Москве. В Новосибирске эту коллекцию ещё не показывали.





«В Новосибирске было всего две мои выставки, но это было в начале 2000-х, а сейчас я не могу пробиться. Есть одна временная выставка по русскому костюму в музее Первомайского района, работает она уже больше чем полгода. Сейчас я хочу добиться, чтобы коллекцию "Дорогие мои старики" показали в Новосибирске», — пояснила Ирина Верхградская.







«В Доме престарелых, волонтёры приезжали»





Она добавила, что начала делать кукол для своих детей ещё до перестройки — постепенно это хобби стало занимать всё больше времени.







«Начала я шить с самого детства, потом долгое время я не вспоминала про своих кукол, учеба, работа, взрослая жизнь, семья. Мои дети родились уже перед самой перестройкой.





Полки в Детском мире были заставлены железными грузовиками, лопаточками, резиновыми мячиками, игрушечной посудой, а хотелось порадовать детей на Новый год чем-то особенным.





И однажды я сшила двух одинаковых дедов морозов и две снегурочки. Время до Нового года еще оставалось, и я успела сшить ещё двух клоунов и двух пиратов. Конечно, эти игрушки стали самыми любимыми. Играли с утра и до вечера, придумывали всё новые приключения, и для сюжета им стали необходимыми новые персонажи — теперь я уже не пряталась по ночам, и они понимали, что чем будет спокойней и тише, тем быстрее мама сошьет им новых человечков. А после принцессы я вдруг решила сшить даму из Средневековья, моего самого любимого временного отрезка. Ну и всё, я уже попалась. Я не могла остановиться», — рассказала Ирина Верхградская





В Новосибирске много талантливых людей, которые успешно занимаются рукоделием. В апреле прошлого года НГС рассказывал о том, как двое сибиряков запустили необычный стартап — они начали шить персонажей, нарисованных детьми.