Двое новосибирцев переночевали в снежной норе в горах Алтая и спустились вниз на парапланах

Ночевать пришлось на высоте почти 1800 метров над уровнем моря

Двое новосибирцев уехали в мороз в горы Алтая, чтобы ночевать в снежной норе и летать на парапланах
Двое новосибирцев уехали в мороз в горы Алтая, чтобы ночевать в снежной норе и летать на парапланах


Двое новосибирцев-парапланеристов из клуба «Лёгкие крылья Сибири» уехали в мороз в Горный Алтай, взобрались на гору Баштала, переночевали в сугробе и спрыгнули с горы на парапланах. Видео о своём путешествии новосибирцы выложили на YouTube.


«Приехали на место мы, а там минус 30. <…> Нас встретил знакомый Виталия [Слободинюка] — организатор фестиваля [снегоходов] "Горячий снег", который там проходил. Приехали мы, и нас закинули на снегоходе на гору, на уровень 1750 м. А там оказалась палатка, которая была организована в рамках этого "Горячего снега", дрова приготовлены, печка в палатке… Но мы в ней дуба дали первую ночь, потому что палатку приходилось топить буквально каждые полчаса, чтобы не околеть. <…> На следующий день мы слетели на новом тандеме — одном крыле и поднялись на гору только в пять часов вечера. Я начал готовить ужин, а Виталий пошёл рыть нору. Собственно, для чего мы туда и ехали, так как не рассчитывали на палатку», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Сорокин.


Две следующие ночи Андрей Сорокин и Виталий Слободинюк ночевали в снежной норе, которую вырыли на горе недалеко от палатки. Как уточнил Андрей, температура в норе держалась всю ночь на уровне +3 градуса, в то время как в палатке с печным отоплением температура у пола была на уровне 0.


«Перед тем как залезть [в нору], мы поставили внутрь газовую горелку и закупорили вход. Что могло, там растаяло, а потом взялось ледяной коркой. Потом мы всё выморозили, и температура уже поддерживалась теплом от наших тел», — пояснил Сорокин.



Днями новосибирцы спускались с места своей ночёвки на парапланах: на новом тандеме для двоих человек и одиночных крыльях. Клуб «Лёгкие крылья Сибири» состоит из двух энтузиастов-парапланеристов, которые самостоятельно собирают лёгкие однослойные парапланы.


В конце января ещё один новосибирский пилот-парапланерист Александр Орлов поднял в небо над Вьетнамом чемпионку мира по воздушной гимнастике Анжелу Кулагину, которая в воздухе исполнила несколько акробатических трюков

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