В Новосибирске умер депутат-защитник Богдашки

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Дмитрий Прибаловец известен как защитник улицы Богдана Хмельницкого. На фото — Прибаловец с 7 тысячами подписей, которые он собрал против сноса клуба «Отдых»
Сегодня утром, в возрасте 47 лет умер депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец.
Информацию об этом опубликовала у себя в Facebook депутат горсовета Наталья Пинус.
Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердил друг Дмитрия Прибаловца, общественник Александр Лунин. «Мне примерно час назад позвонили, сообщили. Пока ничего подробнее сказать не могу, до помощника пока не дозвонился, но видимо да, это действительно так. Пока даже осознать и поверить не могу. Мы с ним знакомы года с 2013 где-то. Года три как дружили», — рассказал Лунин.
Как уточнила Наталья Пинус, о смерти ей сообщили её коллеги. «Я знаю, что от сердечного приступа», — сообщила Пинус.
По словам депутата горсовета, руководителя похоронного дома «ИМИ» Сергея Бондаренко, пока нет никакой достоверной информации о причинах смерти Дмитрия Прибаловца. «Родственники ещё едут к нам, мы с ними не разговаривали. Конечно, хотелось, чтобы это дело сакральное, семейное. Лучше это узнавать у врачей. Я так понимаю, что это произошло вне горсовета, не на работе», — говорит Бондаренко.
Как сообщила корреспонденту НГС начальник отдела по взаимодействию со СМИ горсовета Новосибирска Елена Рогова, информация о смерти депутата подтвердилась. «К великому сожалению это так. Мы сейчас будем [готовить] некролог, в смысле пишем уже. В ближайшее время будет на сайте», — заверила Елена Рогова.
Дмитрий Прибаловец активно выступал в защиту улицы Богдана Хмельницкого. Так, например, он вступился за здание клуба «Отдых», когда оно попало под снос, передав в мэрию 7 тысяч подписей, собранных у жителей Новосибирска. Депутат состоял в рабочей группе по вопросам улучшения экологической обстановки в городе Новосибирске, основным направлением работы которой была борьба с проблемой пыли.
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Дмитрий Здорников
Фото Анны Золотовой