Зима, до свидания: в последние дни февраля в Новосибирск придёт новая оттепель

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в оставшиеся дни февраля: ещё до начала календарной весны в город придёт оттепель.



«В последние дни февраля осадков будет мало. 26-го вообще без осадков, 27-го небольшой мокрый снег, 28-го в отдельных районах тоже небольшой снег вероятен. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров секунду на все три дня», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.



По её данным, во вторник, 26 февраля, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне -11…-13 градусов, в пригороде опустится до -16. Днём потеплеет до -4…-6 градусов. В среду, 27 февраля, в городе ожидается -6…-8 градусов ночью и около 0 днём. В последующие сутки, 28 февраля, ночью будет -8...-10 градусов, днём -1…-3

