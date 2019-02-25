Зима, до свидания: в последние дни февраля в Новосибирск придёт новая оттепель

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В Новосибирск придёт оттепель, но после этого температура снова понизится
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в оставшиеся дни февраля: ещё до начала календарной весны в город придёт оттепель.
«В последние дни февраля осадков будет мало. 26-го вообще без осадков, 27-го небольшой мокрый снег, 28-го в отдельных районах тоже небольшой снег вероятен. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров секунду на все три дня», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её данным, во вторник, 26 февраля, ночная температура в Новосибирске будет держаться на уровне -11…-13 градусов, в пригороде опустится до -16. Днём потеплеет до -4…-6 градусов. В среду, 27 февраля, в городе ожидается -6…-8 градусов ночью и около 0 днём. В последующие сутки, 28 февраля, ночью будет -8...-10 градусов, днём -1…-3
«То есть такие пока погодные качели: то немножко потеплее, то чуть-чуть похолоднее. Западный процесс сохраняется, и мы <…> находимся близко очень к фронтальной зоне, поэтому вероятны осадки, облачность, но ветра сильного нет», — добавила Марина Виноградова.
Накануне новосибирцы проводили зиму массовым заездом на велосипедах. Некоторые из велосипедистов досрочно сошли с 18-километровой дистанции, так как слишком легко оделись.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой
И по кругу зачем бег и бежишь от меня ты?
Не даёт до утра спать снег растаявший - он вода.
Ты одно лишь должна знать: я люблю тебя навсегда.
Почему голоса звёзд в полумраке едва слышны?
Ветер слёзы дождя принёс, только слёзы мне не нужны.
Разучился смотреть вдаль, разучился считать до ста,
Разучился любить февраль - он украл тебя навсегда.
Расстаются, когда ложь, засыпают, когда тьма,
И по телу когда дрожь, разрешают сводить с ума.
Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь,
Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть!
Ирина Билык