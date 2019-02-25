Снова НЭТИ: новосибирский вуз решил вернуть себе историческое имя

Но не исключено, что старая аббревиатура будет расшифровываться по-новому

В университете пока не говорят, как будет расшифровываться бренд «НЭТИ»
В университете пока не говорят, как будет расшифровываться бренд «НЭТИ»


Новосибирский государственный технический университет переименуют в НЭТИ — это имя вуз носил до 1992 года, но оно распространено среди студентов и выпускников до сих пор. Идею переименования будут обсуждать в конце февраля на общественных слушаниях в вузе.


Слушания пройдут 28 февраля, в них примут участие 500 человек, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе НГТУ.


«Большинство ведущих мировых и отечественных вузов уже провели ребрендинг. Кто-то относится к этому процессу очень серьезно, и такие бренды становятся лидерами, кто-то просто поменял вывеску, но это, конечно, не наш путь, за сменой бренда мы видим не только смену логотипа, но и прежде всего новую коммуникационную стратегию. Бренд должен отражать наше лидерство в разработке технологий для современной промышленности, лучшие качества нашего практичного образования и, конечно, нашу историческую миссию», — цитирует пресс-служба университета ректора НГТУ Анатолия Батаева.


Работа по созданию бренда началась в 2017 году, после того как НГТУ стал одним из опорных университетов России. Для этого провели масштабные исследования: четыре фокус-группы с сотрудниками, студентами и профессорами, глубинные интервью с ректоратом, четыре масштабных опроса. В общей сложности в различных интервью и опросах участвовало более 3000 респондентов, сообщили в пресс-службе вуза.


В НГТУ университет переименовали в 1992 году
В НГТУ университет переименовали в 1992 году


«Одним из главных изменений станет возвращение университету его исторического имени "НЭТИ", которое получит новые смыслы и новые варианты расшифровки. 


Исследования показали, что это название до сих пор используют не только преподаватели и выпускники, но и подавляющая часть студентов. Вместе с тем в официальных документах университет будет по-прежнему использовать название "НГТУ"», — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, отказавшись сказать, как будет расшифровываться новый бренд «НЭТИ». 


Источник корреспондента НГС, знакомый с идеей переименования вуза, сообщил, что один из вариантов новой расшифровки аббревиатуры НЭТИ — «Новая Энергетика Технологии Инновации».


В новейшей истории Новосибирска городским вузам ещё не возвращали прежние имена, но некоторые университеты имеют в современных названиях упоминания о прошлых именах. Например, официальное название НГУЭУ — Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», где НИНХ — Новосибирский институт народного хозяйства. Этот вуз в обиходе и сейчас называют нархозом. 


Гораздо чаще в Новосибирске менялись названия улиц: иногда по политическим соображениям, иногда — чтобы наградить особенных горожан, а бывало и так, что старые названия просто меняли на новые, чтобы успевать в ногу со временем. НГС вместе с историком Музея Новосибирска Константином Голодяевым подготовили сложный тест — попробуйте угадать, как и почему раньше назывались известные всем городские магистрали.


Поддерживаете ли вы идею переименовать НГТУ в НЭТИ? 

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  • Да, сам называю этот вуз только НЭТИ
  • Нет, зачем переименовывать туда-сюда — пусть останется НГТУ
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