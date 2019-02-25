ГИБДД устроила рейд и поймала почти 50 пьяных водителей
Новосибирские автоинспекторы ловили пьяных три дня подряд
Новосибирская автоинспекция рассказала об итогах акции «Нетрезвый водитель», которая проходила в Новосибирске с 22 по 25 февраля.
«Выявлено водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — 47», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Из общего числа пойманных водителей 15 отказались проходить медицинское освидетельствование, а 9 — попались на нарушении повторно.
После рейда на штрафстоянку отправили 15 автомобилей.
О том, что на выходных будут ловить пьяных водителей, в ГИБДД рассказывали в пятницу, 22 февраля.
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Елена Громкова
Фото Алёны Истоминой