ГИБДД устроила рейд и поймала почти 50 пьяных водителей

Новосибирские автоинспекторы ловили пьяных три дня подряд

Девять водителей попались пьяными во второй раз
Девять водителей попались пьяными во второй раз


Новосибирская автоинспекция рассказала об итогах акции «Нетрезвый водитель», которая проходила в Новосибирске с 22 по 25 февраля.


«Выявлено водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — 47», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.


Из общего числа пойманных водителей 15 отказались проходить медицинское освидетельствование, а 9 — попались на нарушении повторно.


После рейда на штрафстоянку отправили 15 автомобилей.


О том, что на выходных будут ловить пьяных водителей, в ГИБДД рассказывали в пятницу, 22 февраля.

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