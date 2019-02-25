Вспышка кори в Новосибирске: 400 новосибирцев категорически отказались от прививок

Они контактировали с теми, кому врачи уже поставили диагноз

С заболевшими корью контактировали около 700 новосибирцев





После вспышки кори в Новосибирске с заболевшими контактировали около 700 человек, из них 400 отказываются от прививок.







Об этом сегодня, 25 февраля, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.





Ранее сообщалось, что корью заболели 39 человек. Сегодня глава областного минздрава пояснил, что общее количество заболевших за выходные увеличилось до 48 человек.





«Из них 41 ребёнок. Проводится вся необходимая работа, очерчен круг всех контактных, проводится иммунизация.





Круг — порядка 700 человек: 300 привито, 400 категорически отказываются от прививок», — рассказал Хальзов.





По его словам, ситуацию с заболеванием удаётся держать под контролем. «В целом, мне кажется, нам удастся здесь [справиться]. За последние два дня прибавка лишь +3 [человека]. <…> Там, где был контакт, [введён карантин], закрытий нет, <…> выделяется отдельное помещение [под занятия]. Всего через контакты выявлено 13 учреждений», — уточнил министр.





Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Хальзову организовать информационную кампанию о пользе прививок. «Провести, указать, чем опасны отказы от прививок. Воспользуйтесь ситуацией. <…> Негативные новости чаще всего читаются и смотрятся, <…> на фоне этой истории <…> рассказать к чему это могло привести», — заявил Травников.







На прошлой неделе стало известно, что вспышка кори в Новосибирске связана с баптистской общиной в Дзержинском районе города. В областном управлении Роспотребнадзора объяснили, что большинство заболевших входили в одно из религиозных сообществ и сознательно отказывались от прививок. В общине баптистов корреспонденту НГС сообщили, что приостановили службы на 3 недели, а многие члены общины прошли иммунизацию, поскольку религия не запрещает это делать.