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Спорт

Новосибирскую биатлонистку взяли в олимпийскую сборную России

Евгения Павлова принесла России золото на чемпионате Европы

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Вчера Евгения Павлова стала 6-й в гонке преследования

Фото: sport.nso.ru

Биатлонистка из Новосибирска Евгения Павлова вошла в олимпийскую сборную России — сибирячка показала хорошие результаты на чемпионате Европы.

«Хотел бы озвучить результат чемпионата Европы по биатлону, с 20 по 24 февраля проходил. Наша воспитанница Евгения Павлова <…> станет чемпионом Европы. По итогу соревнования она включена в состав олимпийской сборной России», — заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

На днях в Белоруссии завершился чемпионат Европы по биатлону: в общекомандном зачёте сборная России стала второй, первыми стала команда Швеции. 

Евгения Павлова также принесла золотую медаль в копилку сборной — на прошлой неделе вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко она победила в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в белорусских Раубичах. Сибирячка четыре раза промахнулось на рубеже, пошла на штрафной круг, но пара всё равно пришла к финишу первой.

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Фото sport.nso.ru

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