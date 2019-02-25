Новосибирца оштрафовали за съёмку красивого видео с пейзажем Оби

Автор ролика должен будет заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей





Жителя Новосибирска Станислава Ражева оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер в небо над городом.







Владелец квадрокоптера поднял его в воздух в начале февраля в районе улицы Приморской, чтобы сделать видеосъёмку с пейзажем Оби в 35-градусный мороз. Этот ролик был опубликован на НГС.







После этой публикации видеозаписью заинтересовалась Новосибирская транспортная прокуратура. Её работники провели проверку в отношении автора видео и решили его оштрафовать, сообщили сегодня, 25 февраля, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







«Вопреки требованиям закона полёт осуществлён в отсутствие плана, без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и органов местного самоуправления», — рассказали о выводах надзорного ведомства в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







В прокуратуре отмечают, что новосибирец запускал беспилотник в зоне маневрирования самолётов, которые летят для посадки в аэропорт Толмачёво. В итоге управление Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу оштрафовало владельца квадрокоптера на 3 тысячи рублей.











Как пояснила старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь, постановление о штрафе для Станислава Ражева уже вступило в законную силу.







Сам автор ролика сообщил корреспонденту НГС, что о штрафе знает, но ещё его не оплатил. К самой ситуации он отнёсся спокойно.





«Ничего криминального, обычная административка — как скорость нарушить», — прокомментировал Станислав Ражев.

