Новосибирца оштрафовали за съёмку красивого видео с пейзажем Оби
Снятый с квадрокоптера ролик заинтересовал транспортную прокуратуру
Жителя Новосибирска Станислава Ражева оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер в небо над городом.
Владелец квадрокоптера поднял его в воздух в начале февраля в районе улицы Приморской, чтобы сделать видеосъёмку с пейзажем Оби в 35-градусный мороз. Этот ролик был опубликован на НГС.
После этой публикации видеозаписью заинтересовалась Новосибирская транспортная прокуратура. Её работники провели проверку в отношении автора видео и решили его оштрафовать, сообщили сегодня, 25 февраля, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Вопреки требованиям закона полёт осуществлён в отсутствие плана, без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и органов местного самоуправления», — рассказали о выводах надзорного ведомства в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В прокуратуре отмечают, что новосибирец запускал беспилотник в зоне маневрирования самолётов, которые летят для посадки в аэропорт Толмачёво. В итоге управление Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу оштрафовало владельца квадрокоптера на 3 тысячи рублей.
Как пояснила старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь, постановление о штрафе для Станислава Ражева уже вступило в законную силу.
Сам автор ролика сообщил корреспонденту НГС, что о штрафе знает, но ещё его не оплатил. К самой ситуации он отнёсся спокойно.
«Ничего криминального, обычная административка — как скорость нарушить», — прокомментировал Станислав Ражев.
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Ольга Хмелевская
Фото и видео Станислава Ражева / youtube.com