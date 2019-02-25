«Девятка» въехала в фуру на Троллейной: три человека погибли, ещё три в больнице

Сегодня утром, 25 февраля, в Ленинском районе Новосибирска произошла жёсткая авария — в ДТП погибли трое человек, ещё трое пострадали.

Авария с участием ВАЗ-2109 и фуры Mercedes произошла сегодня в 4:50 на Троллейной, 85, рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

«Водитель 91-го года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, двигался по улице Троллейной <...>. В пути следования совершил наезд на припаркованный у края проезжей части Mercedes-контейнеровоз. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован с сотрясением головного мозга, пассажир 84-го года рождения доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом "закрытый переломом правой ключицы со смещением", пассажир 95-го года рождения с диагнозом "ушиб головного мозга, перелом лобной кости, множественные переломы лицевого скелета" госпитализирован.