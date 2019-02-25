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usd 65.51
eur 74.33
Происшествия

«Девятка» въехала в фуру на Троллейной: три человека погибли, ещё три в больнице

В ГИБДД уточняют подробности аварии

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В ДТП погибли трое человек, ещё трое пострадали

Фото: Владислав Савченков

Сегодня утром, 25 февраля, в Ленинском районе Новосибирска произошла жёсткая авария — в ДТП погибли трое человек, ещё трое пострадали.

Авария с участием ВАЗ-2109 и фуры Mercedes произошла сегодня в 4:50 на Троллейной, 85, рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

«Водитель 91-го года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, двигался по улице Троллейной <...>. В пути следования совершил наезд на припаркованный у края проезжей части Mercedes-контейнеровоз. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован с сотрясением головного мозга, пассажир 84-го года рождения доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом "закрытый переломом правой ключицы со смещением", пассажир 95-го года рождения с диагнозом "ушиб головного мозга, перелом лобной кости, множественные переломы лицевого скелета" госпитализирован. 

Пассажир 95-го года рождения скончался в автомобиле скорой помощи при транспортировке. Ещё как минимум двое [скончались]. Точно там женщина есть, ещё уточняем», — описала аварию старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Фотографии аварии корреспонденту НГС прислал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

На месте работало несколько автомобилей скорой помощи

Фото: Владислав Савченков

Как сообщил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Максим, на месте было 5 машин скорой помощи. «Просто каша из осколков стекла, деталей машин. От девятки целые были только задние колеса. Ну на том участке дороги нужно лететь наверно 150 [километров в час]», — рассказал Максим.

30 декабря на трассе в Карасукском районе Новосибирской области произошла жёсткая авария — из-за ДТП погибли трое человек, в том числе дети 10 и 12 лет.

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Дмитрий Здорников
Фото предоставлены Владиславом Савченковым 

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смертельное ДТП

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КОММЕНТАРИИ (4)Обсудить
дмитрий
25 фев 2019 в 09:44
+0 −1
запарковавшего фуру на узкой троллейке к ответственно!
перестрой прожектора
25 фев 2019 в 09:50
+0 −0
Там постоянно фуры стоят.
Может примет ответственное лицо решение, запрещающее им там стоять?
25 фев 2019 в 09:48
+0 −0
какая скорость должна была быть у ВАЗ-2109?? Когда молодые люди поймут, что при 60 км. час невозможно столкнуться так, что бы от машины остались только колеса и погибли ТРОЕ человек??
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