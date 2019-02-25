Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России
В список самых популярных театров попали все крупные театры города
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг городов России с самыми лучшими и популярными у туристов и города театрами — Новосибирск занял в нём пятое место.
В первую пятёрку городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Рейтинг составили, проанализировав посещаемость театров, а также изучив отзывы в интернете.
«В список самых популярных театров Новосибирска входят Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Новосибирский государственный академический театр "Красный факел", Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" и другие», — отмечают аналитики.
Указом президента 2019 год объявлен Годом театра в России. По данным «ТурСтата», в этом году посещаемость театров должна вырасти на 7% — с 40 миллионов до 43 миллионов зрителей.
16 февраля стало известно, что Новосибирск занял шестое место в списке городов, откуда туристы приедут на отдых в Крым летом 2019 года.
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Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова