Волейбол: новосибирский «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту»

Новосибирцы сумели обыграть соперников только во второй партии игры

Игра проходила в Санкт-Петербурге





Новосибирские волейболисты в матче 22-го тура чемпионата России проиграли питерскому клубу «Зенит» со счётом 3:1. Игра проходила в Санкт-Петербурге 24 февраля, первый период начался в 22:00 по новосибирскому времени, вся игра длилась два часа.







«Локомотив» сумел обыграть хозяев лишь во второй партии (25:23, 16:25, 25:19, 25:23).





— Дуэль диагональных завершилась в пользу Георга Грозера (игрок волейбольного клуба «Зенит». — Прим. ред.) — «Локомотив» в четырёх сетах уступил на выезде «Зениту» из Санкт-Петербурга. Самым результативным в составе «Локо» стал Марко Ивович с 15 очками, — отметила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».





Четыре дня назад новосибирский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» — матч длился почти три часа.



