Вину никто не признаёт: в Октябрьском районе столкнулись две иномарки

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У Subaru повреждена передняя часть
Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: Ford и Subaru. По информации службы аварийных комиссаров «Автоспас», авария случилась около 19:50, недалеко от дома на Большевистской, 130.
«Ford Fusion двигался по Большевистской [улице] со стороны Добролюбова в сторону Выборной, в левом ряду. Водитель Subaru двигался навстречу <...>. На перекрёстке [водитель Subaru] совершил разворот под знак "Движение только прямо" и не пропустил автомобиль Ford, [в результате] произошло столкновение. От удара Ford улетел на обочину, Subaru развернуло», — прокомментировали дорожную обстановку аварийные комиссары.
Также в службе добавили, что при столкновении водитель и пассажир, которые находились в машине Ford Fusion, получили травмы — они ударились головами.
На место аварии вызвали экипаж скорой помощи и сотрудников ГИБДД. По информации аварийных комиссаров, никто из участников ДТП не хочет признавать свою вину.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Две недели назад в Октябрьском районе Mitsubishi на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan — на месте работали сотрудники скорой помощи.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Автоспас»