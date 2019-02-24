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Происшествия

Вину никто не признаёт: в Октябрьском районе столкнулись две иномарки

Авария произошла на улице Большевистской

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У Subaru повреждена передняя часть

Фото: предоставлено службой аварийных комиссаров «Автоспас»

Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: Ford и Subaru. По информации службы аварийных комиссаров «Автоспас», авария случилась около 19:50, недалеко от дома на Большевистской, 130. 

«Ford Fusion двигался по Большевистской [улице] со стороны Добролюбова в сторону Выборной, в левом ряду. Водитель Subaru двигался навстречу <...>. На перекрёстке [водитель Subaru] совершил разворот под знак "Движение только прямо" и не пропустил автомобиль Ford, [в результате] произошло столкновение. От удара Ford улетел на обочину, Subaru развернуло», — прокомментировали дорожную обстановку аварийные комиссары.

Также в службе добавили, что при столкновении водитель и пассажир, которые находились в машине Ford Fusion, получили травмы — они ударились головами. 

На место аварии вызвали экипаж скорой помощи и сотрудников ГИБДД. По информации аварийных комиссаров, никто из участников ДТП не хочет признавать свою вину. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Водитель и пассажир машины Ford Fusion получили травмы 

Фото: предоставлено службой аварийных комиссаров «Автоспас»

Две недели назад в Октябрьском районе Mitsubishi на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan — на месте работали сотрудники скорой помощи

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Виктория Брылёва
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Автоспас»

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КОММЕНТАРИИ (1)Обсудить
24 фев 2019 в 23:06
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Для субаристов надо отдельную статью в административном кодексе. Катаются как хотят на полуржавом ведре с огромными трубами, явно завышая самооценку как опытного водителя и слишком завышая оценку своего ведра.
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