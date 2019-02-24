Вину никто не признаёт: в Октябрьском районе столкнулись две иномарки

Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: Ford и Subaru. По информации службы аварийных комиссаров «Автоспас», авария случилась около 19:50, недалеко от дома на Большевистской, 130.

«Ford Fusion двигался по Большевистской [улице] со стороны Добролюбова в сторону Выборной, в левом ряду. Водитель Subaru двигался навстречу <...>. На перекрёстке [водитель Subaru] совершил разворот под знак "Движение только прямо" и не пропустил автомобиль Ford, [в результате] произошло столкновение. От удара Ford улетел на обочину, Subaru развернуло», — прокомментировали дорожную обстановку аварийные комиссары.