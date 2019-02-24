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usd 65.51
eur 74.33
Происшествия

В Новосибирске ищут девушку с тоннелями в ушах и проколотым носом

Пропавшая не выходит на связь больше суток

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У пропавшей проколот нос, а в ушах — тоннели

Фото: vk.com/feniksnso

Добровольцы из народной дружины «Феникс» попросили помощи в поисках 23-летней Татьяны Пахтман — уже сутки о девушке ничего не известно. 

«Последний раз выходила на связь 23 февраля 2019 года по адресу: Советская, 8», — описали обстоятельства исчезновения волонтёры.

В ориентировке сообщается, что Татьяна Пахтман среднего телосложения, у неё чёрные волосы, зелёные глаза. Рост пропавшей — 160–165 сантиметров. В день исчезновения она была одета в чёрную куртку, чёрную шапку, чёрные легинсы, на ногах — высокие кроссовки розового цвета. Также сообщается, что с собой у девушки был маленький рюкзак с ушами. Из особых примет — большие тоннели в ушах, проколотый нос и татуировка на шее, которая набита до подбородка. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по единому номеру 112 или по номеру народной дружины «Феникс»: +7 952-945-87-11. 

Несколько дней назад в Новосибирске искали 29-летнюю девушку — она вышла из машины возле поликлиники и пропала. Вчера стало известно, что сибирячка сама вернулась домой, когда узнала, что её ищут в социальных сетях. 

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Виктория Брылёва 
Фото vk.com/feniksnso

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КОММЕНТАРИИ (20)Обсудить
не важно
24 фев 2019 в 21:35
+9 −0
я работаю таксистом и 23 было будто 8 марта весь женский пол катался пьяный,ща протрезвеет и вернется
ага
24 фев 2019 в 22:06
+7 −1
"Из особых примет — большие тоннели в ушах, проколотый нос и татуировка на шее, которая набита до подбородка. "--Это уже не особые приметы, это современная одинаково-разная мода.
24 фев 2019 в 21:33
+8 −0
На гуляется вернётся... Они всегда возвращаются...
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