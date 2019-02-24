В Новосибирске ищут девушку с тоннелями в ушах и проколотым носом

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У пропавшей проколот нос, а в ушах — тоннели
Добровольцы из народной дружины «Феникс» попросили помощи в поисках 23-летней Татьяны Пахтман — уже сутки о девушке ничего не известно.
«Последний раз выходила на связь 23 февраля 2019 года по адресу: Советская, 8», — описали обстоятельства исчезновения волонтёры.
В ориентировке сообщается, что Татьяна Пахтман среднего телосложения, у неё чёрные волосы, зелёные глаза. Рост пропавшей — 160–165 сантиметров. В день исчезновения она была одета в чёрную куртку, чёрную шапку, чёрные легинсы, на ногах — высокие кроссовки розового цвета. Также сообщается, что с собой у девушки был маленький рюкзак с ушами. Из особых примет — большие тоннели в ушах, проколотый нос и татуировка на шее, которая набита до подбородка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по единому номеру 112 или по номеру народной дружины «Феникс»: +7 952-945-87-11.
Несколько дней назад в Новосибирске искали 29-летнюю девушку — она вышла из машины возле поликлиники и пропала. Вчера стало известно, что сибирячка сама вернулась домой, когда узнала, что её ищут в социальных сетях.
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Виктория Брылёва
Фото vk.com/feniksnso