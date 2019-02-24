В Новосибирске ищут девушку с тоннелями в ушах и проколотым носом

Добровольцы из народной дружины «Феникс» попросили помощи в поисках 23-летней Татьяны Пахтман — уже сутки о девушке ничего не известно.

«Последний раз выходила на связь 23 февраля 2019 года по адресу: Советская, 8», — описали обстоятельства исчезновения волонтёры.

В ориентировке сообщается, что Татьяна Пахтман среднего телосложения, у неё чёрные волосы, зелёные глаза. Рост пропавшей — 160–165 сантиметров. В день исчезновения она была одета в чёрную куртку, чёрную шапку, чёрные легинсы, на ногах — высокие кроссовки розового цвета. Также сообщается, что с собой у девушки был маленький рюкзак с ушами. Из особых примет — большие тоннели в ушах, проколотый нос и татуировка на шее, которая набита до подбородка.

