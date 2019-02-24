Любопытный и пугливый: сибирячка сняла на видео винторогого козлёнка из зоопарка

Козлёнок с любопытством подходит к прутьям клетки, но пугается резких движений и периодически отскакивает от посетителей.

Сегодня Нина Курбаткина опубликовала на своем ютуб-канале видео, снятое накануне, 23 февраля. На ролике длиной больше полутора минут посетители общаются с винторогим козлёнком, который живёт в открытом вольере Новосибирского зоопарка вместе со взрослыми особями.

Когда именно родился винторогий козлёнок, автор видео не знает, но у него уже есть маленький рог. Второй рог, по её предположению, мог обломиться.



Винторогие козлы содержатся в Новосибирском зоопарке с конца 60-х годов. С 70-х годов они успешно размножаются. Всего за годы содержания в зоопарке родилось больше 100 детёнышей этого вида. Несколько малышей были выкормлены искусственно, сообщается на сайте зоопарка.



«Нашим винторогим козлам, как и другим парнокопытным, явно на пользу пошёл переезд на новую территорию. Большие пространства, скалы — всё это позволяет им вести активный образ жизни, что сказывается и на размножении», — рассказали в зоопарке.



Недавно в зоопарке случилось пополнение в семействе белых медведей — Герда родила двойню. На фоне мамы новорожденные медвежата выглядят совсем крохотными.