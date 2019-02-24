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Милота

Любопытный и пугливый: сибирячка сняла на видео винторогого козлёнка из зоопарка

Он умиляет посетителей, но боится их резких движений

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Козлёнок выглядит миниатюрным по сравнению со взрослыми особями, но у него уже есть маленький рог

Фото: Нина Курбаткина / Youtube.com

В Новосибирском зоопарке подрастает детёныш винторогих козлов — малыш попал на видео, которое сняла постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.

Сегодня Нина Курбаткина опубликовала на своем ютуб-канале видео, снятое накануне, 23 февраля. На ролике длиной больше полутора минут посетители общаются с винторогим козлёнком, который живёт в открытом вольере Новосибирского зоопарка вместе со взрослыми особями.

Козлёнок с любопытством подходит к прутьям клетки, но пугается резких движений и периодически отскакивает от посетителей.

Когда именно родился винторогий козлёнок, автор видео не знает, но у него уже есть маленький рог. Второй рог, по её предположению, мог обломиться.

Винторогие козлы содержатся в Новосибирском зоопарке с конца 60-х годов. С 70-х годов они успешно размножаются. Всего за годы содержания в зоопарке родилось больше 100 детёнышей этого вида. Несколько малышей были выкормлены искусственно, сообщается на сайте зоопарка.

«Нашим винторогим козлам, как и другим парнокопытным, явно на пользу пошёл переезд на новую территорию. Большие пространства, скалы — всё это позволяет им вести активный образ жизни, что сказывается и на размножении», — рассказали в зоопарке.

Недавно в зоопарке случилось пополнение в семействе белых медведей — Герда родила двойню. На фоне мамы новорожденные медвежата выглядят совсем крохотными.

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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео youtube.com, канал Нина Курбаткина

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

Новосибирский зоопарквинторогие козлы

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КОММЕНТАРИИ (1)Обсудить
Свистун-с-приплясом
24 фев 2019 в 20:18
+0 −0
Очень интересный вид козлячьих)))помнится, смотрел на такого в малом возрасте...правда, тот козёл был уже в солидном возрасте...он подумал, что моя открытая рука обозначает угощение...и он сильно разочаровался, убедившись в обратном...аж настолько, что громыхнул рогами по всей оградке)))
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