Новосибирцы проводили зиму массовым заездом на велосипедах

В сегодняшнем заезде приняли участие 29 новосибирцев — некоторые из них сели на велосипеды впервые за зиму





Сегодня днём, 24 февраля, три десятка новосибирцев встретились возле ГПНТБ, чтобы устроить коллективный заезд на велосипедах.







Участники велозаезда вместе доехали до Заельцовского парка, покатались по лесу и расстались на пересечении Дуси Ковальчук и Сухарной. В общей сложности их совместный маршрут превысил 18 километров, рассказал организатор заезда — президент новосибирского велоклуба «Райдер» Сергей Гусенко.







Последние выходные календарной зимы выдались достаточно тёплыми — это позволило велосипедистам неспешно проехать 18 километров





По его словам, участникам велозаезда понадобилось около двух часов, чтобы неспешно проехать маршрут, с общением и остановками для фото.







«Частично по тротуарам, частично по дороге. Тротуары сейчас очень скользкие, поэтому ехали по обочине <…> — асфальт практически безо льда. <…> Скорость была небольшая, мы ехали очень аккуратно. <…> Если не спешить и сильно на педали не давить, то это, в принципе, безопасно. Проехали без падений до Заельцовского парка, а там уже на горках развлекались как могли, и падали в том числе», — сообщил Сергей Гусенко.







Во время велозаезда пара участников сошла с маршрута — они слишком легко оделись





Он уточнил, что всего в заезде приняли участие 29 велосипедистов в возрасте от 17 до 55 лет. Часть из них достала велосипед первый раз за зиму — сделать это раньше не позволяли морозы. При этом досрочно с дистанции сошли единицы.







«Пара человек не смогли проехать [маршрут полностью], и только потому, что неправильно подобрали одежду. То есть перчатки были продуваемые, руки замёрзли — всё, поэтому пришлось сойти. Всё-таки зимой прохладно, нужно правильно одеваться», — добавил президент новосибирского велоклуба «Райдер».







Снег и лёд на асфальте — это вовсе не повод спрятать велосипед до лучших времён





На велопрогулку у участников ушло около двух часов





Велосипедисты с удовольствием прокатились по Заельцовскому парку





В прошлом месяце, 1 января, десятки сибиряков устроили долгий заезд на велосипедах после новогодней ночи. Причём на улице тогда было значительно холоднее — около –15 градусов.

