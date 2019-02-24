Белый «Ниссан» сбил подростка на обочине и уехал: водителя разыскивает полиция

«Он пошёл в магазин за хлебом на Техническую улицу. Это рядом, недалеко от нас. Тут <…> нет тротуаров — приходится по обочине ходить. Он купил хлеба, обратно шёл — сзади машина ударила и уехала», — пояснил папа мальчика.

Новосибирская Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя, который сбил 15-летнего подростка на улице Технической и скрылся с места ДТП.

По его словам, подросток успел заметить, что сбившая его машина была белой, предположительно это был Nissan Sunny.



Мама пострадавшего пояснила, что подросток успел отойти от магазина метров на 100–150, когда попал в ДТП. После случившегося он еле дошёл до дома.

«Весь дрожит, плачет, и мы не можем понять, что с ним. А потом он начал жаловаться, что плохо видит, что туманится в глазах, и мы сразу же скорую вызвали, а скорая приехала с полицией», — сообщила Умида Абдурахманова.



По её словам, сейчас подросток лежит в больнице — у него сотрясение мозга, ушибы и травма ноги: врачи наложили гипс. Также мальчик жалуется на боли в спине.



Информацию о ДТП корреспонденту НГС подтвердил инспектор пропаганды городской Госавтоинспекции Владислав Савченков.



«Неустановленый водитель следовал по улице Технической со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Воронежской и в пути следования у дома 1"А" по улице Коломенской <…> совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который следовал в попутном направлении по ходу движения автомобиля, после чего водитель автомобиля скрылся с места ДТП», – пояснил Владислав Савченков.