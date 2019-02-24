Белый «Ниссан» сбил подростка на обочине и уехал: водителя разыскивает полиция

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
15-летний подросток пошёл за хлебом и по дороге из магазина попал под машину
Новосибирская Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя, который сбил 15-летнего подростка на улице Технической и скрылся с места ДТП.
Происшествие случилось в субботу, 23 февраля, в 20:50 в Дзержинском районе, рассказал корреспонденту НГС мама пострадавшего подростка Умида Абдурахманова.
«Он пошёл в магазин за хлебом на Техническую улицу. Это рядом, недалеко от нас. Тут <…> нет тротуаров — приходится по обочине ходить. Он купил хлеба, обратно шёл — сзади машина ударила и уехала», — пояснил папа мальчика.
По его словам, подросток успел заметить, что сбившая его машина была белой, предположительно это был Nissan Sunny.
Мама пострадавшего пояснила, что подросток успел отойти от магазина метров на 100–150, когда попал в ДТП. После случившегося он еле дошёл до дома.
«Весь дрожит, плачет, и мы не можем понять, что с ним. А потом он начал жаловаться, что плохо видит, что туманится в глазах, и мы сразу же скорую вызвали, а скорая приехала с полицией», — сообщила Умида Абдурахманова.
По её словам, сейчас подросток лежит в больнице — у него сотрясение мозга, ушибы и травма ноги: врачи наложили гипс. Также мальчик жалуется на боли в спине.
Информацию о ДТП корреспонденту НГС подтвердил инспектор пропаганды городской Госавтоинспекции Владислав Савченков.
«Неустановленый водитель следовал по улице Технической со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Воронежской и в пути следования у дома 1"А" по улице Коломенской <…> совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который следовал в попутном направлении по ходу движения автомобиля, после чего водитель автомобиля скрылся с места ДТП», – пояснил Владислав Савченков.
Он уточнил, что полиция разыскивает белый Nissan Sunny. «Свидетелям звонить 232–23–51», — сообщил инспектор пропаганды.
Мама пострадавшего подростка добавила, что свидетели происшествия также могут позвонить семье по номеру: 8–964–096–08–04. Семья надеется на фото- или видеозаписи, которые позволят найти скрывшегося водителя.
«У людей же должна быть душа? <…> Несовершеннолетний ребёнок, подросток, ну хотя бы подойти [нужно было после ДТП] — а если убил бы? <...> Первую помощь же хотя бы какую-нибудь должны были оказать или хотя бы до дома довести ребёнка, а не на улице его оставлять. <…> А если нас дома не было бы?» — возмущается Умида Абдурахманова.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Умидой Абдурахмановой