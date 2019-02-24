Бизнес-центр на Советской остался без света из-за стройки возле лицея «Надежда Сибири»
Работы на участке приостановлены
Утром в воскресенье, 24 февраля, к лицею
«Сегодня начиная с 8 утра строительная техника снова <…> выехала на территорию предполагаемого строительства. Местные жители из соседних домов это увидели, активисты, естественно, вышли, стали пытаться препятствовать», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Шамалёв — помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Дарьи Украинцевой.
По словам помощника депутата, он приехал на место после звонка активистов — к этому времени там уже стояли инспекторы ДПС, а позже приехали сотрудники полиции и мэрии. Помимо прочего местных жителей возмутило то, что рабочие случайно перебили электрический кабель.
«В момент, когда они начали всё-таки бурить для того, чтобы поставить сваи, они перерезали провод, <…> который подводит [электричество] к соседнему дому», — пояснил Андрей Шамалёв.
По его данным, жилой дом
Андрей Шамалёв добавил, что в итоге к собравшимся подошёл представитель строительной бригады. «Он представился юристом и сказал, что честное мужское слово даёт, что сейчас они прекращают стройку, и в ближайшее время она возобновляться не будет», — сообщил помощник депутата.
Возле лицея
Вчера к лицею приехала строительная техника — рабочие начали бурить лунки под сваи. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Дарьей Украинцевой (1), Андреем Шамалёвым (2)