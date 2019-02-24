Бизнес-центр на Советской остался без света из-за стройки возле лицея «Надежда Сибири»

Работы на участке приостановлены

Активистам удалось приостановить работу на стройплощадке
Активистам удалось приостановить работу на стройплощадке


Утром в воскресенье, 24 февраля, к лицею № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской в Железнодорожном районе Новосибирска снова приехала строительная техника — во время бурения лунок рабочие случайно повредили электрический кабель и оставили без света соседний жилой дом и бизнес-центр.


«Сегодня начиная с 8 утра строительная техника снова <…> выехала на территорию предполагаемого строительства. Местные жители из соседних домов это увидели, активисты, естественно, вышли, стали пытаться препятствовать», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Шамалёв — помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Дарьи Украинцевой.


По словам помощника депутата, он приехал на место после звонка активистов — к этому времени там уже стояли инспекторы ДПС, а позже приехали сотрудники полиции и мэрии. Помимо прочего местных жителей возмутило то, что рабочие случайно перебили электрический кабель.


«В момент, когда они начали всё-таки бурить для того, чтобы поставить сваи, они перерезали провод, <…> который подводит [электричество] к соседнему дому», — пояснил Андрей Шамалёв.


По его данным, жилой дом № 65 на Советской оказался обесточен частично, а бизнес-центр «Арка» — полностью. На место приехали энергетики.


Из-за повреждения кабеля без света остались бизнес-центр и часть жилого дома
Из-за повреждения кабеля без света остались бизнес-центр и часть жилого дома


Андрей Шамалёв добавил, что в итоге к собравшимся подошёл представитель строительной бригады. «Он представился юристом и сказал, что честное мужское слово даёт, что сейчас они прекращают стройку, и в ближайшее время она возобновляться не будет», — сообщил помощник депутата.


Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской, 63 анонсировано строительство 8-этажного делового центра. Осенью 2018 года застройщик вырубил на территории лицея деревья, чтобы подготовить площадку к строительству. После этого о приостановке строительства на участке около лицея № 22 объявил мэр Анатолий Локоть. Позже Арбитражный суд Новосибирской области этот запрет отменил. Но решение ещё не вступило в законную силу — 11 февраля мэрия подала на апелляцию. 


Вчера к лицею приехала строительная техника — рабочие начали бурить лунки под сваи. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.

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