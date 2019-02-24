Десятки новосибирцев в камуфляже устроили лыжную гонку на Ключ-Камышенском плато
Они пробежали пять километров, чтобы поддержать выступление российской сборной на Универсиаде
Сегодня, 24 февраля, курсанты Новосибирского военного института приняли участие в массовом лыжном забеге в поддержку российской сборной на Универсиаде.
«Более 70 участников преодолели пятикилометровую дистанцию в свободном стиле. Лыжня проходила по территории, прилегающей к институту», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.
Она пояснила, что таким образом курсанты новосибирского военного института имени генерала армии И. Яковлева решили поддержать российскую сборную, которой предстоит выступать на ХХIХ Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Такие же забеги в поддержку сборной пройдут и в других военных институтах войск национальной гвардии РФ. Ожидается, что всего в этих лыжных гонках примут участие больше 1200 курсантов из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Саратова и Перми.
«Первыми спортивный праздник встретили в Новосибирске. Перед началом лыжного забега курсанты <…> исполнили гимн России и прошли торжественным маршем по плацу. Поддерживал спортсменов военный оркестр института», — рассказала Ольга Табатчикова.
По её словам, некоторые курсанты во время соревнования сдали нормативы на спортивный разряд. А возле финишной черты была развёрнута полевая кухня, где по завершении забега курсанты могли подкрепиться армейской кашей и согреться горячим чаем.
Первая в России зимняя Универсиада пройдёт 2–12 марта 2019 года в Красноярске. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.
Перед соревнованиями огонь Универсиады пронесли по крупным российским городам — в Новосибирске эстафета проходила в декабре прошлого года.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Ольгой Табатчиковой