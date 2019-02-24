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Спорт

«Планирую выйти на лёд»: стало известно состояние хоккеиста «Сибири», у которого обнаружили рак

Самвел Мнацян продолжает лечиться в Германии, но спорт не забрасывает

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До прихода в «Сибирь» Самвел Мнацян играл за владивостокский «Адмирал» 

Фото: hcsibir.ru

В спортивном агентстве Шуми Бабаева рассказали о том, как чувствует себя защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян, у которого обнаружили рак.

По данным агентства, Самвел Мнацян продолжает лечение в одной из германских клиник.

«Дела идут нормально, продолжаются процедуры, и смею надеяться — всё будет хорошо. Врачи настроены оптимистично, да и я сам духом не падаю. Благодарен ребятам, которые меня не забывают и постоянно звонят мне в Германию», — цитирует заболевшего хоккеиста спортивное агентство Шуми Бабаева на своей официальной странице в Instagram.

По словам Самвела Мнацяна, он скучает по хоккею, но спорт не забрасывает.

«Постоянно кручу велосипед, хожу в зал. Поставил на коньки и своего маленького сына, которого сейчас тренирует в Германии Равиль Хайдаров, бывший партнёр по команде Александра Леонидовича Андриевского — тренера, который для меня так много сделал в "Адмирале". На днях мне привезут коньки, и я планирую сам выйти на лёд», — рассказал спортсмен.

Экс-капитан владивостоского ХК «Адмирал» Самвел Мнацян, играющий на позиции защитника, перешёл в новосибирскую «Сибирь» минувшей весной. Контракт с новым клубом он заключил на два года. Но в преддверии сезона 2018/2019 стало известно, что спортсмен пропустит его из-за рака.

Как пояснял агент хоккеиста Шуми Бабаев, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы.

Одноклубники Самвела Мнацяна, как бывшие, так и нынешние, не раз проводили благотворительные матчи в его поддержку. А болельщики хоккейного клуба «Сибирь» в конце прошлого года записали трогательное видео с поздравлениями для Самвела Мнацяна. 

ХК «Сибирь» в этот раз снова не смог пробиться в плей-офф и закончил сезон на 9-м месте Восточной конференции КХЛ.

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Ольга Хмелевская
Фото hcsibir.ru

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

хоккейХК Сибирь

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КОММЕНТАРИИ (12)Обсудить
24 фев 2019 в 10:37
+10 −3
Почему в Германии, а не в Сверхдержаве?((
Свистун-с-приплясом
24 фев 2019 в 10:56
+6 −2
По некоторой инфе, лекарства от подобных заболеваний (рак, спид, гепатит С и др.) всё-таки есть...просто определённой группе НЕлюдей невыгодно, чтоб об этом знали. Собирать пожертвование по смс куда выгоднее
биодобавка
24 фев 2019 в 10:54
+2 −4
В Германии? Да Победу только вчера восторгали везде. Самые лучшие клиники с мировым уровнем в России, даже из далёких заморских стран удивляются как у нас лечится неплохо.
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