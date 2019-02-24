«Планирую выйти на лёд»: стало известно состояние хоккеиста «Сибири», у которого обнаружили рак

В спортивном агентстве Шуми Бабаева рассказали о том, как чувствует себя защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян, у которого обнаружили рак.

По данным агентства, Самвел Мнацян продолжает лечение в одной из германских клиник.

«Дела идут нормально, продолжаются процедуры, и смею надеяться — всё будет хорошо. Врачи настроены оптимистично, да и я сам духом не падаю. Благодарен ребятам, которые меня не забывают и постоянно звонят мне в Германию», — цитирует заболевшего хоккеиста спортивное агентство Шуми Бабаева на своей официальной странице в Instagram.



По словам Самвела Мнацяна, он скучает по хоккею, но спорт не забрасывает.

«Постоянно кручу велосипед, хожу в зал. Поставил на коньки и своего маленького сына, которого сейчас тренирует в Германии Равиль Хайдаров, бывший партнёр по команде Александра Леонидовича Андриевского — тренера, который для меня так много сделал в "Адмирале". На днях мне привезут коньки, и я планирую сам выйти на лёд», — рассказал спортсмен.

Экс-капитан владивостоского ХК «Адмирал» Самвел Мнацян, играющий на позиции защитника, перешёл в новосибирскую «Сибирь» минувшей весной. Контракт с новым клубом он заключил на два года. Но в преддверии сезона 2018/2019 стало известно, что спортсмен пропустит его из-за рака.

Как пояснял агент хоккеиста Шуми Бабаев, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы.

