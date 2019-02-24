Попали в долговую яму: каждый пятидесятый новосибирец за год взял ипотеку

В прошлом году жители Новосибирской области заняли у банков 70,5 миллиарда рублей на покупку квартир





В 2018 году в Новосибирской области ипотеку взял каждый пятидесятый житель кредитоспособного возраста.







К такому выводу пришли специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав статистику Банка России. Авторы исследования сопоставили количество выданных ипотечных кредитов с числом жителей региона, которые попадают под возрастные требования банков (от 21 до 75 лет).







Расчёты показали, что в 2018 году ипотечным кредитом воспользовался в среднем каждый семидесятый россиянин кредитоспособного возраста. В Новосибирской области показатель оказался выше среднероссийского: при численности кредитоспособного населения в 1 858 773 человека в прошлом году в регионе было выдано 37 226 ипотечных кредитов.







Лидером по количеству ипотечных кредитов в пересчёте на численность населения оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где в прошлом году деньги на покупку квартиры занял у банка каждый 31-й житель в возрасте от 21 до 75 лет. Также в тройку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ (каждый 32-й житель) и Республика Саха (каждый 44-й житель).







«Меньше всего ипотечных кредитов взяли жители кавказского региона. В Ингушетии возможностью ипотеки воспользовался каждый 1251-й житель, в Чечне — каждый 644-й. Крым, несмотря на хорошую динамику, по-прежнему остается в числе регионов с наименьшим количеством ипотечных кредитов в пересчёте на кредитоспособное население. В 2018 году ипотеку здесь взял в среднем каждый 506-й житель», — рассказали в компании FinExpertiza.







Всего, по её данным, за прошлый год россияне набрали ипотечных кредитов больше чем на 3 триллиона рублей. В Новосибирской области эта сумма оказалась на уровне 70,5 миллиарда рублей. Объём выданных ипотечных займов в регионе, таким образом, вырос по сравнению с 2017 годом более чем в полтора раза — на 51%, подсчитали авторы исследования.







Ранее НГС спросил у экспертов, с чем связан ипотечный бум в Новосибирске.

