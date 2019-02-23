23 февраля суббота
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 65.51
eur 74.33
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 65.51
eur 74.33
Спорт
Подробности

Новосибирские футболисты проиграли команде из Екатеринбурга второй раз подряд

Игры проходили 22 и 23 февраля

Поделиться

661
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Следующие игры Суперлиги пройдут в начале марта

Фото: Pmfk-sibiryak.ru

Сегодня в Екатеринбурге завершился матч 13-го тура Суперлиги по мини-футболу, в котором новосибирский «Сибиряк» уступил «Синаре» со счётом 1:8.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, единственный мяч в ворота екатеринбургской команды смог забить игрок Иван Костяной. Днём ранее, 22 февраля, новосибирский клуб также уступил соперникам, но с менее обидным счётом — 3:2.

По данным турнирной таблицы, следующий тур Суперлиги пройдёт в марте. «Сибиряк» сыграет с командой из Югорска «Газпром-Югра» 9-го и 10-го числа. 

Ранее стало известно, что новосибирский клуб смог заманить в свою команду опытного игрока из Бразилии.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).

Александра Трофименко 
Фото pmfk-sibiryak.ru/

По теме

ТЕКСТ

Александра Трофименко

ТЕГИ

ПМФК Сибиряк

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0)Обсудить
Комментировать

Последние новости