Новосибирские футболисты проиграли команде из Екатеринбурга второй раз подряд

Сегодня в Екатеринбурге завершился матч 13-го тура Суперлиги по мини-футболу, в котором новосибирский «Сибиряк» уступил «Синаре» со счётом 1:8.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, единственный мяч в ворота екатеринбургской команды смог забить игрок Иван Костяной. Днём ранее, 22 февраля, новосибирский клуб также уступил соперникам, но с менее обидным счётом — 3:2.

По данным турнирной таблицы, следующий тур Суперлиги пройдёт в марте. «Сибиряк» сыграет с командой из Югорска «Газпром-Югра» 9-го и 10-го числа.