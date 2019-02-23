Новосибирские футболисты проиграли команде из Екатеринбурга второй раз подряд

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Следующие игры Суперлиги пройдут в начале марта
Сегодня в Екатеринбурге завершился матч 13-го тура Суперлиги по мини-футболу, в котором новосибирский «Сибиряк» уступил «Синаре» со счётом 1:8.
Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, единственный мяч в ворота екатеринбургской команды смог забить игрок Иван Костяной. Днём ранее, 22 февраля, новосибирский клуб также уступил соперникам, но с менее обидным счётом — 3:2.
По данным турнирной таблицы, следующий тур Суперлиги пройдёт в марте. «Сибиряк» сыграет с командой из Югорска «Газпром-Югра» 9-го и 10-го числа.
Ранее стало известно, что новосибирский клуб смог заманить в свою команду опытного игрока из Бразилии.
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Александра Трофименко
Фото pmfk-sibiryak.ru/